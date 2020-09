DXY : Tentative de rebond du dollar post-Fed avortée, le billet vert à nouveau sous pression

Points-clés de l’article sur le DXY :

La tentative de rebond du dollar post-Fed avortée

Le DXY pourrait revenir tester son récent plus bas sous 92 points

Le regain d’appétit pour le billet vert après la Fed n’aura pas duré bien longtemps. Le sentiment sur le dollar est redevenu négatif depuis jeudi matin après que le DXY ait testé une oblique baissière résistance de court terme.

Le retour du sentiment négatif peut s’expliquer par des statistiques américaines en demi-teinte et des anticipations étendues de taux bas de la Fed. Dans ses nouvelles projections, le FOMC ne prévoit aucun redressement des taux ces prochaines années, pas même en 2023. Le Comité de la banque centrale a bien fait comprendre qu’elle attendra que l’économie américaine retrouve le plein-emploi et que l’inflation de base s’installe durablement à 2% avant de songer à les relever.

La seule raison sensée d’acheter le dollar d’ici 2024 va donc se limiter à son statut de valeur refuge en période d’aversion au risque.

Graphique 4 heures du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont à baissières tant que le DXY évolue sous l’oblique qui vient chercher les plus hauts sommets depuis début août. Le premier support majeur à surveiller sera le récent plus bas à 91,75 atteint début septembre. Un enfoncement de ce support renforcerait les perspectives baissières de long terme et ouvrirait la voie à une poursuite de la baisse jusqu’au seuil symbolique des 90 points.

Dans le cas où le DXY arriverait à rebondir et dépasser cette oblique baissière, les perspectives deviendraient haussières à court terme jusqu’au plus haut d’août à 94 points, puis éventuellement 95 points. Néanmoins, les perspectives de moyen/long terme resteront baissières tant que le DXY ne dépassera pas l’oblique baissière qui vient chercher tous les plus hauts sommets depuis mars (en noir dans le graphique).

