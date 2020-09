AUD/NZD : La correction pourrait ne pas durer

Points clés de l’article :

Les fondamentaux plaident pour le dollar australien

L’ AUD/NZD en phase de correction technique

La hausse du dollar australien contre dollar néozélandais bénéficie de plusieurs facteurs :

Une reprise plus vigoureuse de l’économie australienne. Les mesures de restrictions plus contraignantes à cause du Covid-19 en Nouvelle Zélande ont pour conséquence une récession plus marquée. La fermeture des frontières au pays du long nuage blanc a pénalisé fortement le secteur du tourisme.

Des taux d’intérêts plus élevés en Australie qui rend la détention d’actifs dans cette devise et donc de la devise elle-même plus attractive. Les taux en Nouvelle Zélande devraient rester en territoire négatif et atteindre -0,5% alors qu’ils se maintiennent à 0,13 % en Australie.

Une politique monétaire plus expansive en Nouvelle Zélande qui a pour conséquence le maintien des taux à des niveaux plus bas. Le bilan de la banque centrale néo-zélandaise augmente beaucoup plus que celui de la RBA. Or cette différence est haussière pour le taux de change AUD/ NZD

La hausse des matières premières soutient l’activité au pays des kangourous. En effet l’Australie bénéficie de la reprise économique chinoise très consommatrice de matières premières et notamment de minerai de fer que le pays produit.

Par ailleurs, dans son dernier communiqué la banque centrale australienne RBA n’a pas émis de préoccupations particulières sur l’appréciation de sa monnaie nationale.

La zone psychologique 1,10-1,1050 récent plus haut et une oblique baissière mensuelle ont déclenché une phase corrective sur la paire qui s’accélère sous 1,0825. Au-dessus se situent d’autres résistances à 1,1175 et 1,1300. La correction pourrait s’étendre à court terme vers le point bas du 3 aout à 1,0715 ou le retracement Fibonacci de 38,2% à 1,0650 que va bientôt rejoindre la moyenne mobile à 200 jours. Il est vraisemblable que si les cours atteignent ce dernier niveau alors le RSI sera en zone de survente, propice à un rebond.

A moyen terme la tendance reste haussière au-dessus de 1,0565 et cette vague de baisse n’est qu’un reflux. Les cours pourraient repartir à la hausse et menacer à nouveau l’oblique mensuelle. La résistance à franchir est l’ancienne droite de support devenu résistance à 1,0825 selon le principe de polarité et une oblique baissière de court terme. Il faudra surveiller donc toute bougie indiquant un retournement haussier.

Evolution des cours du dollar australien contre néo-zélandais en données quotidiennes :

