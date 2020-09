EUR/JPY, GBP/JPY : La nomination de Yoshihide Suga ne change pas la donne

Points clés de l’article :

Suga va poursuivre les Abenomics en surveillant le niveau du Yen

Le parti démocratique libéral japonais a donc élu Yoshihide Suga comme leader qui sera donc intronisé premier ministre, ce qui était largement attendu. Sur le front économique, le nouveau leader devrait aller plus loin dans la politique de réforme appelée Abenomics menée par son prédécesseur en particulier avec la combinaison d’un plan fiscal pour relancer l’activité et de la poursuite de la politique monétaire accommodante menée par la banque centrale. D’ailleurs Suga a souligné l’importance d’une étroite collaboration avec l’autorité monétaire. Il a notamment précisé l’importance de la stabilité de la devise comme élément prépondérant d’une reprise et donc encourage l’accentuation de cette politique si jamais le yen venait à s’apprécier. Du côté des réformes structurelles il veut aller plus loin et il a déjà montré qu’il était à même de les supporter. Il a encouragé les exportations agricoles, soutenu la hausse d’un salaire minimum, baissé les couts des téléphones portables et mis en place un programme de développement sur le tourisme.

L’économie japonaise reste hésitante comme le montre les derniers chiffres. En raison d’une demande intérieure faible, l'excédent commercial du Japon s'est accru en août, la pandémie ayant frappé un large éventail d'industries et sapé la demande des consommateurs. La baisse de 15 % des exportations par rapport à l'année précédente a été dépassée par une baisse de plus de 20 % des importations, selon les données préliminaires du ministère des finances publiées mercredi.

Les données économiques chinoises meilleures que prévu sur la production industrielle et les ventes au détail du mois d'août, qui montrent que la force économique de la Chine est positive pour la croissance mondiale pourrait entraîner une augmentation des exportations japonaises vers la Chine.

L’euro contre yen s’est s’appuie sur un support à 124,45 touché déjà à 3 reprises qui s’en trouve renforcé. Sous ce niveau une correction plus importante se mettrait en place. Tant que l’on reste au-dessus, on pourrait voir l’euro reprendre le chemin de la hausse vers la résistance à 126,45.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

La livre a beaucoup souffert face aux devises majeures, le yen ne fait pas exception. La baisse s’est arrêtée sur un support à 135,40 qui peut permettre une reprise vers la résistance à 138,10. Un franchissement permettrait de reprendre une vue positive vers 140 et 142,70 plus haut du mois d’août.

Cependant en dessous de 138,10 la pression reste baissière et une cassure du support donnerait un objectif à 134. Le support suivant se situe à 131,80.

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

