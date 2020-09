EUR/USD : A quoi s’attendre de la Fed mercredi ?

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Les taux de la Fed resteront inchangés jusqu’à au moins 2022

Le comité de la Réserve fédérale américaine se réunit ce mardi et mercredi pour débattre de la politique monétaire. Aucun changement n’est évidemment attendu, mais les opérateurs de marché seront tout de même très attentifs au communiqué de la Fed, aux nouvelles projections du FOMC et au discours de Powell.

Ce sera en effet le premier communiqué sur la politique monétaire et les premières anticipations depuis la modification de l’objectif de la politique monétaire en août. Pour rappel, Jerome Powell avait annoncé que la banque centrale va désormais viser un objectif d’inflation « moyen » à 2%, c’est-à-dire en laissant l’inflation dépasser ce seuil pendant un certain temps avant de considérer une hausse des taux directeurs. Pour les investisseurs, cela implique que la Fed va être plus tolérante au regard de l’inflation et qu’elle relèvera ses taux plus tardivement.

Le fameux « dot plot » devrait rester inchangé, à 0%-0,25% jusqu’à au moins 2022, malgré des chiffres économiques qui devraient être révisés à la hausse grâce aux bonnes surprises économiques.

Dot plot Fed – Juin 2020 :

Anticipation des taux du FOMC en juin 2020

Le ton dovish de la Fed devrait maintenir le dollar sous pression

Les verbes du communiqué et du discours de Jerome Powell devraient rester très dovish pour renforcer le message selon lequel il n’y a aucune raison d’une hausse des taux, même en cas de remontée temporaire de l’inflation au-dessus de 2%, tant que l’économie américaine n’a pas retrouvé le plein-emploi.

Jerome Powell devrait également annoncer que des mesures de relance budgétaire supplémentaires seront nécessaires pour stimuler davantage la demande.

Aucune nouveauté n’est donc réellement attendue si ce n’est la légère révision à la hausse des prévisions économiques du FOMC. Le ton du communiqué et de la conférence de presse devrait rester très « dovish », enclin à davantage de mesure de soutien comme le contrôle de la courbe des taux ou une augmentation du programme d’assouplissement quantitatif (QE).

Par conséquent, le dollar devrait rester sous pression cette semaine, augmentant ainsi les probabilités de voir l’euro revenir en haut de son canal vers 1,20$.

L’EUR/USD pourrait rejoindre la borne haute de son canal ascendant

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Techniquement, les perspectives de l’EUR/USD sont toujours haussières étant donné qu’il a réussi à rebondir en bas de son canal ascendant la semaine dernière. L’EUR/USD pourrait à court terme rejoindre la borne haute de son canal, voire le seuil symbolique à 1,20$ au cours des prochaines séances.

Outre la Fed, l’évolution de l’EUR/USD va également dépendre des indicateurs macroéconomiques publiés tout au long de la semaine, à commencer par la production industrielle américaine publiée cette après-midi. Seront ensuite publiés les ventes au détail américaines mercredi, les permis de construire et mises en chantier jeudi et l’indice de confiance des consommateurs par l’université du Michigan vendredi.

