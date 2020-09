AUD/USD : Le dollar Australien évolue dans une tendance positive

Points clés de l’article :

L’appréciation de la devise est logique et ne pose pas problème pour la RBA

Une oblique ascendante en support

L’appréciation de la devise est logique et ne pose pas problème pour la RBA

La banque centrale australienne (RBA) a déclaré que l'appréciation de la monnaie était cohérente avec la hausse des prix des matières premières - en particulier le minerai de fer - tout en ne donnant aucune indication sur de nouvelles mesures monétaires supplémentaires .

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous la corrélation entre le dollar australien avec les cours des matières premières et le minerai de fer en particulier est évidente, or l’ensemble des matières premières sont en hausse grâce au redressement chinois. L’économie Australienne est très liée à celle de l’empire du milieu et cette dernière connaît un redressement prolongé depuis la fin du confinement en Mars. Ce matin le le gouvernement chinois a indiqué que les ventes au détail avaient augmenté de 0,5 % en août par rapport à l'année précédente, premier chiffre positif cette année. L'agence chinoise des statistiques a déclaré que c'était un signe de reprise "stable et continue" après le ralentissement de l'économie.

Evolution des cours du Fer et du dollar australien :

"Alors que les membres ont noté que le dollar australien était globalement aligné sur ses fondamentaux, un taux de change plus bas aiderait davantage l'économie australienne dans son redressement", a déclaré la Banque de réserve d'Australie dans le procès-verbal de sa réunion de septembre à Sydney ce matin.

La monnaie a progressé après le communiqué, la banque centrale ayant réitéré qu'elle "continuerait à examiner comment de nouvelles mesures monétaires pourraient soutenir la reprise", sans laisser entendre qu'elle était prête à le faire. Cette déclaration est positive pour le dollar australien qui ne verra pas des taux d’intérêts plus bas et donc l’attractivité des actifs libellés dans sa devise baisser.

Une oblique ascendante en support

Le dollar Australien évolue au sein d’une tendance haussière, au-dessus d’une tendance ascendante qui passe aujourd’hui à 0,7212. L’Aussie peut donc continuer sa progression vers la zone de résistance hebdomadaire à 0,7395/0,7414. En cas de franchissement l’appréciation pourrait s’amplifier la résistance hebdomadaire à 0,7677.

Ce scénario positif serait invalidé en cas de cassure de l’oblique qui interromprait la hausse et donnerait un premier objectif à 0,7140.

Evolution des cours du dollar australien contre dollar américain :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE