Le cours de l’euro dollar entre les mains de la FED

Points-clés de l’article :

Le cours de l’ euro dollar est resté neutre avec la BCE la semaine passée. Cette dernière surveille le change, mais ne constate qu’une hausse estivale de 3% face son panier de 43 devises.

L’analyse technique met en évidence une séquence de trading range pour le cours de l’ euro dollar, dont le marché devrait sortir avec la FED ce mercredi.

Graphique du cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – source TradingView

Le marché attendait beaucoup la semaine passée de la Banque Centrale Européenne (BCE), notamment après les 10% de hausse du taux de change euro dollar cet été, pouvant représenter un frein pour la reprise au sein de la Zone Euro. La BCE de Christine Lagarde a effectivement fait mention du taux de change, elle le surveille, mais ce n’est pas un objectif de politique monétaire. D’autre part, la BCE suit le taux de change de l’Euro face à un panier de 43 devises, et pas seulement face au dollar US. La monnaie unique européenne n’a progressé que de 3% face au panier de devises de la BCE, donc Christine Lagarde n’a pas cherché à utiliser des mots forts pour faire chuter l’euro, la monnaie reste en trading range entre le support à 1.1750$ et la résistance à 1.1910$.

Si la BCE n’a donc pas fait baisser le taux de change de l’Euro, elle ne l’a pas fait monter non plus. C’est donc au tour de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) de prendre la main cette semaine avec une décision de politique monétaire et une conférence de presse ce mercredi.

Graphique du Dollar US face à un panier de devises majeures – par TradingView

Abordons à présent la dimension technique du dollar US et du cours de l’euro dollar. Le dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures s’est donc stabilisé depuis 2 semaines, construisant un rebond technique de faible amplitude. Ce petit rebond technique pourrait être la première étape d’une reprise plus marquée, d’un vaste mouvement de rachat de short mais pour le moment les traders institutionnels restent majoritairement vendeurs. Le marché devrait rester attentiste jusqu’à la FED et la mise à jour de ses projections macro-économiques et en matière de taux. Pour envisager un fort rebond du dollar US, la FED doit donner au marché une perspective de ralentissement de sa création monétaire.

