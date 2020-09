EUR/JPY, GBP/JPY : Les devises brexit souffrent contre le yen à des degrés différents

Points clés de l’article :

La baisse des actions et le Brexit alimentent des flux vers le yen

EUR/JPY : Le support à 124,40 doit être préservé

GBP/JPY La chute de la livre pourrait se poursuivre

La vente des actions technologiques mardi s’est poursuivi pour le troisième jour d’affilée et a entraîné une baisse générale du marché des actions dans le monde avec comme corolaire une demande accrue de liquidités pour les actifs refuges comme le yen. Après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, les inquiétudes concernant les évaluations des sociétés ont provoqué une longue liquidation et des prises de bénéfices dans le secteur technologique. Par ailleurs, les préoccupations sur les relations commerciales entre la Chine et les Etats Unis ont aussi pesé sur les actions mardi après que le président Trump ait déclaré qu'il avait l'intention d'interdire les entreprises qui font des affaires avec la Chine de remporter des contrats fédéraux.

L'euro et la livre souffrent aussi de la reprise difficile des négociations sur le Brexit. La devise britannique est celle qui est la plus pénalisée par les opérateurs. Le Premier ministre irlandais Martin a averti le Premier ministre britannique Johnson de ne pas essayer de modifier l'accord Brexit que l'Irlande a signé avec le Royaume-Uni l'année dernière. Le Premier ministre Johnson tente d'élaborer une nouvelle législation qui diluerait l'effet de l'accord de retrait sur des sujets allant des aides d'État aux douanes en Irlande du Nord et a déclaré qu'il "ne reculera pas" devant sa menace de se retirer des négociations de Brexit sans nouvel accord commercial. Les négociations de Brexit sont dans l'impasse depuis des mois sur la question des aides d'État, où la Grande-Bretagne veut sortir des règles de l'UE pour lui permettre de subventionner certaines industries, et sur la question de la pêche, où l'UE ne cherche pas à modifier l'accès aux eaux britanniques. Le négociateur en chef du Brexit pour le Royaume-Uni, David Frost, a déclaré mardi que des progrès doivent être réalisés cette semaine si l'on veut parvenir à un accord à temps pour la fin de l'année.

L’euro contre yen revient sur une droite de polarité à 124,40 point haut de Juin et support déjà testé deux fois en Aout. Tant que les cours restent au-dessus un rebond est possible en direction du niveau de 127 plus haut du mois d’Aout.

En cas de cassure la baisse pourrait prendre de l’ampleur et se diriger vers le retracement Fibonacci de 38,2% à 122,25. Un support intermédiaire se trouve à 123. La paire reste sous l’influence d’une divergence baissière sur le RSI et la moyenne mobile à 20 périodes se retourne à la baisse.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

GBP/JPY La chute de la livre pourrait se poursuivre

La livre a lourdement chuté et a cassé sa tendance haussière avec une rupture d’une oblique ascendante ainsi que du dernier creux à 138,10 qui fait office de résistance. La bougie d’hier, un long marubozu dans la terminologie des chandeliers japonais est très baissière.

La livre peut rebondir sur le support à 136,62 mais tant que les cours évoluent sous 138,10 le risque réside dans la poursuite de la baisse et un nouveau test du support

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

