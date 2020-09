GBP/USD : La livre s’affaiblit après les propos de Johnson

Points clés de l’article :

La dynamique haussière de la livre est interrompue

Le Brexit revient donc au centre des projecteurs avec la reprise des négociations entre l’union européenne et le royaume uni cette semaine. La sortie médiatique, avant d’entamer ce 8eme tour, de Boris Johnson ne va pas faciliter les échanges entre les protagonistes.

Le premier ministre a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de compromis. Comme souvent la politique risque de l’emporter sur la raison économique favorable à une sortie négociée plutôt que voir les relations commerciales régies par l’organisation mondiale de la santé. L'Union européenne a averti le Premier ministre britannique Boris Johnson de ne pas revenir sur certaines parties de l'accord de retrait que les deux parties ont conclu il y a seulement un an.

Boris Johnson est trop lié au Brexit vis-à-vis de son électorat, c’est lui qui a mené la campagne pour une sortie de son pays de l’union et qui a gagné les dernières élections. Il en fait donc une affaire personnelle et a les mains libres grâce à sa majorité au parlement pour faire ce que bon lui semble.

Pourtant la situation économique britannique n’est guère florissante avec la récession la plus marquée parmi les pays développés à cause de la pandémie, une recrudescence du Covid-19 et un taux de chômage très élevé. La sortie du premier ministre britannique a pesé hier fortement sur la livre qui s’est déprécié de 1% par rapport au dollar.

Boris Johnson a montré par la passé qu’il était pragmatique notamment dans sa gestion sanitaire où il a régulièrement changé son fusil d’épaule et il pourrait donc avoir la même attitude avec l’union européenne tant il a besoin de ne pas pénaliser son économie.

Le câble a accusé hier une baisse marquée et s’éloigne de son point haut à 1,3482 pour se rapprocher du support à 1,3005. Le RSI montre une divergence baissière toujours d’actualité et cette prise de distance vis-à-vis de la devise britannique s’accompagne d’une hausse du dollar contre la majorité des devises. La livre contre dollar est en passe aussi de casser la moyenne mobile à 20 périodes. La dynamique haussière est donc pour l’instant interrompu et une phase de consolidation s’ouvre au dessus des 1,3005. La tendance deviendrait négative sous ce niveau.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

