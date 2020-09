GBP/USD : Le câble temporise

Points clés de l’article :

La baisse sur les indices redonne de l’attrait pour le dollar avant le rapport sur l’emploi et un nouveau round sur le brexit

La livre contre dollar reflue proche d’une résistance

Les fortes pertes des indices boursiers américains jeudi ont été positives pour le dollar en raison de l'augmentation de la demande de liquidités pour les actifs liquides comme le billet vert.

Les données économiques américaines de jeudi ont été mitigées pour le dollar. Les demandes hebdomadaires de chômage initiales ont chuté de -130 000 à un plus bas de 881 000 sur 5-1/4 mois, montrant un marché du travail plus fort que les attentes de 950 000. le déficit commercial américain de juillet a atteint son plus haut niveau en douze ans, à savoir -63,6 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes de -58,0 milliards de dollars, ce qui est négatif pour la croissance du PIB. Par ailleurs, l'indice ISM des services d'août a baissé de 1,2 à 56,9, soit un peu moins que les prévisions de 57,0. Aujourd’hui, la publication sur le chiffre de l’emploi américain à 14H30 retiendra l’attention des investisseurs.

Un 8eme cycle de négociations s’ouvre le 7 septembre sur le Brexit. Le précèdent s’était soldé sur un échec. Deux points bloquent la perspective d’un accord : les droits de pêche et le concept de l’égalité en matière de droit de concurrence qui concerne les droits des salariés, protection, environnement, fiscalité et aides des états ainsi que la permission aux fournisseurs de service financier de bénéficier d’un régime d’équivalence. La date d’obtention d’un accord le 31 octobre pour pouvoir être ratifié avant la fin de l’année par le parlement semble donc bien optimiste mais on peut imaginer un changement de date encore possible. Les deux parties ont tout intérêts à trouver un accord même limité.

La livre consolide depuis son point haut à 1,3485 proche de sa résistance à 1,3515. La paire teste le support à 1,3267. Une cassure signifierait qu’une correction plus importante prendrait place vers 1,3000. Les cours sont aussi soutenus par une moyenne mobile à 20 périodes qui a servi de support depuis la hausse début juillet.

Si 1,3270 tient, alors un nouveau test de la zone de résistance serait alors probable. Un franchissement donnerait un objectif à 1,3700 puis le seuil psychologique des 1,4000.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

