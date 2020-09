NZD/USD : Le dollar néozélandais face à une résistance hebdomadaire

Points clés de l’article :

La banque centrale néozélandaise est prête à aller plus loin

Suite au discours plus tôt ce matin du gouverneur Orr de la banque centrale de Nouvelle Zélande, la banque reste disposée à agir agressivement en allant plus loin dans la conduite de sa politique économique accommodante. Le gouverneur n’a écarté aucune solution des taux négatifs à des achats plus large d’actifs nationaux ou même étrangers. Le gouverneur a déclaré que ces options étaient en préparation suggérant que la mise en pratique allait suivre.

Mais ce qui a retenu l’attention c’est l’indifférence du gouverneur envers l’appréciation de la devise nationale contre le dollar, ce qui a permis au kiwi de se maintenir malgré un discours accommodant en terme de politique monétaire.

La hausse du NZD/USD pourrait donc se poursuivre et c’est donc surtout la faiblesse du dollar qui sera déterminante. Or les conditions ne semblent pas favorable à un changement de tendance. Les données économiques américaines d'aujourd'hui étaient négatives pour le dollar après que l'emploi ADP d'août n'ait augmenté que de +428.000, ce qui est plus faible que les attentes de +1.000 millions.

Les commentaires du président de la Fed de Richmond, M. Barkin, étaient aujourd'hui baissiers pour le billet vert lorsqu'il a déclaré que la reprise du marché du travail américain progressait à un rythme plus lent que prévu, et que l'économie aurait besoin d'un soutien monétaire soutenu.

Une résistance qui pourrait être décisive

A moyen terme, Le dollar néozélandais a franchi une oblique baissière hebdomadaire qui a servi de support lors du repli durant le mois d’Aout. Pour confirmer la reprise haussière après la chute du mois de Mars due à la pandémie, les cours doivent dépasser et clôturer au-dessus d’une résistance hebdomadaire correspondant au point haut du 31 décembre 2019 à 0,6756.

A court terme, le NZD/USD bloque sur cette résistance qui risque de donner la direction pour la suite. En cas d’échec, les cours pourraient revenir sur 0,65. En cas de franchissement la paire pourrait rallier la prochaine résistance hebdomadaire à 0,6940.

Evolution du dollar néozélandais contre dollar américain en données quotidiennes :

