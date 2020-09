EUR/GBP : L’euro revient sur le bas d’un canal horizontal

Points clés de l’article :

Les prix et les commentaires de la BCE font baisser l’ euro

Retour sur le bas du canal

Mardi, le taux de change euro livre sterling a baissé des craintes de déflation et des commentaires de la BCE. L'Indice des prix de la consommation d'août de la zone euro a baissé de 0,2% en glissement annuel, plus faible que les attentes de +0,2% en glissement annuel et la plus forte baisse en plus de 4 ans. De plus, l'IPC de base d'août a augmenté de +0,4% en glissement annuel, plus faible que les attentes de +0,8% en glissement annuel, et le rythme d'augmentation le plus lent depuis le début des séries de données en 1997. En outre, le vice-président de la BCE, M. Guindos, a déclaré mardi que "nous nous attendons à ce que l'évolution de l'inflation dans les mois à venir se poursuive et même à ce qu'elle diminue avant un rebond en 2021".

Les pertes de l'euro se sont accélérées lorsque Lane, membre du directoire de la BCE, a déclaré que la BCE ne cible pas un taux de change spécifique notamment contre dollar, mais que "le taux euro-dollar est important". Les commentaires de Lane, membre du directoire de la BCE, ont fait baisser l'euro et ont suggéré que la BCE n'est pas satisfaite du récent rallye de l'EUR/USD à son plus haut niveau depuis 2 ans et demi.

La livre a aussi été soutenue par de bons chiffres sur le marché immobilier. En août, les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont connu leur plus forte hausse depuis 16 ans, après qu'une réduction d'impôts ait alimenté la demande après le gel des marchés, mais cette reprise pourrait s'avérer de courte durée, car le gouvernement commence à retirer son soutien à la lutte contre la pandémie.

L’euro contre livre évolue dans un canal horizontal entre 0,8865 et 0,9150. Les cours reviennent sur la bas du range et le RSI se rapproche de sa zone de survente. La probabilité d’un rebond est donc plus élevée qu’une cassure qui remettrait en cause cette évolution horizontale et donnerait un signal d’accélération vers les plus bas d’Avril.

En cas de rebond une résistance s’est mise en place , ancien support selon le principe de polarité, à 0,8940.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

