EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY : La faiblesse du yen se poursuit

Points clés de l’article :

Les incertitudes politiques affaiblissent légèrement le yen

EUR/JPY : en route vers 127,50

GBP/JPY : Accélération vers 145

AUD/JPY : Positif mais suracheté

La démission du premier ministre Abe a surpris les marchés mais n’a pas permis d’enrayer la baisse du yen. En effet ce départ pour raison de santé ne remet pas en cause la politique des « Abenomics ». Le premier objectif de cette politique était de sortir de la déflation. Avant le Covid, le Japon a affiché 39 mois consécutifs de hausse de prix, la plus longue série depuis 1995. De plus la progression du PIB sous l’ère Abe a été la plus forte depuis 1995. Difficile donc d’envisager un changement de politique économique.

Cependant cette épisode ajoute un peu d’incertitude politique à la situation économique impactée par le Covid 19 qui a affaibli le yen contre la majorité des devises excepté le dollar pour des raisons propres. Des élections devraient avoir lieu en Septembre pour nommer un nouveau premier ministre.

Les chiffres économiques continuent à être mitigés. La nouvelle selon laquelle le rapport de juillet sur les ventes au détail au Japon a chuté de 3,3 %, soit moins que prévu (-2,5 %), était négative pour le yen yen. A l'inverse, la production industrielle japonaise de juillet a augmenté de 8,0 %, ce qui est supérieur aux attentes de +5,0 % en glissement annuel et constitue la plus forte hausse depuis le début de la série de données en 1978. Le yen a également été stimulé par l'indice de confiance des consommateurs du mois d'août au Japon, qui s'est établi entre -0,2 et 29,3, ce qui est supérieur aux attentes de -1,0 à 28,5.

C’est donc toujours le retour de l’appétit pour le risque qui conduit le marché et qui renforcent la majorité des devises face au yen.

EUR/JPY : en route vers 127,50

L’euro contre yen poursuit sa hausse vers les plus haut de 2019 à 127,50 qui fait office de résistance. Les cours sont soutenus par une oblique haussière et la moyenne mobile à 20 périodes. Tant que l’on reste au-dessus la tendance reste haussière, une rupture pourrait voir les cours revenir vers le support à 124,45.

Seule une cassure de de ce dernier niveau donnerait un signal d’une correction plus prononcée.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

GBP/JPY : Accélération vers 145

La livre contre yen accentue sa progression et pourrait revenir sur le plus haut de 2020 à 145. La moyenne mobile à 20 périodes et une oblique ascendante font office de support. Tant que l’on reste au-dessus la force de la livre ne sera pas démentie.

La tendance haussière ne sera remise en cause qu’en cas de cassure des 139,80.

Evolution des cours de la livre contre yen en données quotidiennes :

AUD/JPY : Positif mais suracheté

Le franchissement de la résistance importante à 76,80 qui devient support maintenant selon le principe de polarité permet au dollar australien de se diriger vers le plus haut de 2019 à 80,7. Le RSI est suracheté et met en garde contre une possible correction vers le niveau de polarité qui ne remettrait pas en causse la tendance haussière tant que l’on reste au-dessus. La moyenne mobile à 20 périodes vient en soutien.

Evolution du dollar australien contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

