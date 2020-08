USD/JPY, Indice Dollar : Qu’attendre du discours de J. Powell ?

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dow Jones : 0,94 % S&P 500 : 0,57 % Dax 30 : 0,12 % CAC 40 : 0,07 % FTSE 100 : -0,03 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/z4rgL8tvg3

RT @DeItaOne: S&P 500 TOPS 3,500 FOR FIRST TIME

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇨🇦CAD : -0,09 % 🇦🇺AUD : -0,18 % 🇳🇿NZD : -0,27 % 🇨🇭CHF : -0,29 % 🇪🇺EUR : -0,45 % 🇯🇵JPY : -0,45 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/m1TPtNNQaX

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dow Jones : 0,86 % S&P 500 : 0,44 % FTSE 100 : -0,13 % CAC 40 : -0,35 % Dax 30 : -0,49 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/N5mvcfjD4J

MASKS COMPULSORY IN PARIS FROM 8AM CET FRIDAY, AFP REPORTS https://t.co/wXoYzThBPE

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : -1,33 % Or : -1,56 % Argent : -2,69 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/Jg8ShFlPxq