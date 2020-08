AUD/JPY, GBP/JPY : Les devises à risque confrontées à des résistances importantes

Points clés de l’article :

Le verre à moitié plein

AUD/JPY : Haussier mais face à une résistance importante

GBP/JPY : La hausse se limite au niveau psychologique des 140

Le verre à moitié plein

Les devises majeures à risque se sont bien reprises contre le Yen mais font face à des résistances importantes.

L'apaisement des tensions avec la chine rassure les marchés sur un sujet de préoccupation majeur ces dernières semaines. Les investisseurs se tournent vers les actifs risqués . Sur le front commercial, le représentant américain au commerce a déclaré que "les deux parties constatent des progrès" à la suite des discussions entre les deux plus grandes économies du monde. Le ministère chinois du commerce a déclaré que les deux parties ont discuté du renforcement de la coordination de leurs politiques économiques, sans toutefois donner de détails.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont récemment aggravées, le président Donald Trump visant en particulier les entreprises technologiques chinoises. La détérioration des relations a été l'une des plus grandes préoccupations des investisseurs, ainsi que des économies régionales asiatiques.

Les acteurs du marché guettent également le discours très attendu du président de la Fed, Jerome Powell, jeudi, où les investisseurs s'attendent à l'entendre parler des prochaines étapes de la politique monétaire. La banque centrale a réduit les taux à court terme à près de zéro et achète toutes sortes d'obligations, ce qui contribue à pousser certains investisseurs vers le marché boursier et à faire monter ses prix.

Malgré tout les craintes d’une résurgence d’une deuxième vague de Covid-19 tempèrent l’optimisme et selon son point de vue les dernières informations peuvent être encourageantes ou déprimantes.

AUD/JPY : Haussier mais face à une résistance importante

La devise australienne s’est largement appréciée notamment face au yen japonais depuis le point bas de Mars. Le dollar est soutenu par une moyenne mobile ascendante à 20 périodes. Le mouvement de hausse est confronté à une résistance sur le niveau de 76,80 touché à plusieurs reprises depuis Juin. Un franchissement permettrait de relancer la dynamique vers une résistance horizontale à 80,70, résistance hebdomadaire datant de Avril 2019.

En cas d’échac et de clôture sous la moyenne mobile à 20 périodes les cours pourraient revenir vers 74,80 voire 72,50. Au-dessus de ce niveau et le moyenne mobile à 200 jours la tendance reste haussière.

Evolution de l’AUD/JPY en données quotidiennes :

GBP/JPY : La hausse se limite au niveau psychologique des 140

La livre s’est bien reprise aussi face au yen mais de façon plus erratique et moins prononcée. La devise britannique n’a pas encore rejoint son plus haut de Mars et doit dépasser la résistance psychologique à 140. Au-delà se trouve l’ancien support devenu résistance à 140,90.

Tant que l’on reste au-dessus de l’oblique haussière et de la moyenne mobile à 20 périodes, une correction n’est pas envisageable mais le RSI montre des signes de faiblesse. En cas de cassure, le support à 137,85 serait visé sans remettre en cause la reprise haussière.

Evolution du GBP/JPY en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE