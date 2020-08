AUD/USD : Toujours positif mais l’Aussie s’essouffle

Points clés de l’article :

Traitement et commerce soutiennent les actifs risqués dans l’attente de Powell

Une divergence sur le RSI incite à la prudence

L’appétit pour le risque a été alimenté par les espoirs sur un traitement contre le coronavirus et des commentaires relatant des avancées sur les négociations commerciales sino-américaines. L’Australie dont l’économie est très liée à l’empire du milieu via les exportations de matières premières et qui est impactée par des restrictions pour lutter contre la pandémie dans l’état de Victoria bénéficie de ces nouvelles positives. L’indice boursier australien poursuit sa hausse et la devise se maintient malgré le rebond du dollar contre une majorité de devises.

La Chine et les Etats Unis par l’intermédiaire de son représentant du commerce ont fait état de progrès et se sont engagés à trouver un accord. Les doutes sur la poursuite de discussions commerciales qui avaient émergé suite aux tensions politiques entre les deux pays semblent se dissiper.

Les investisseurs sont aussi confiant sur les progrès pour trouver un vaccin ou un traitement. Moderna inc, le laboratoire américain a annoncé être proche d’un accord pour livrer 80 millions de doses de vaccins à l’union européenne. Par ailleurs, le président Trump a annoncé qu’un traitement basé sur le don de plasma sanguin à des personnes atteintes du Covis-19 et ayant montré son efficacité allait être étendu.

Une fois ces nouvelles intégrées les opérateurs se tourneront vers le discours jeudi de Jérôme Powell, le président de la Fed qui donnera le cadre de la politique monétaire américaine. Les investisseurs vont regarder si la Fed maintiendra ses politiques monétaires extrêmement accommodantes. De plus, les marchés chercheront à savoir si le président de la Fed s'étend sur les récents commentaires de certains membres de la Fed qui ont discuté d'une approche plus souple de l'inflation dans laquelle le taux d'inflation pourrait être autorisé à dépasser l'objectif de 2 % de la Fed.

Le dollar australien est dans une tendance haussière avec des creux et sommets ascendants. La paire a rejoint la résistance à 0,7275. La moyenne mobile à 20 jours est stable et sert toujours de support.

On peut voir toutefois que le rythme de progression commence à se tarir. Le RSI émet une divergence baissière qui incite à la prudence. Une cassure de la moyenne mobile à 20 périodes permettrait de tester le support à 0,7065. Au-dessous une correction plus ample se mettrait en place avec le fort support à 0,6775 comme objectif.

Un dépassement du récent plus haut relancerait la dynamique haussière.

Evolution des cours du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

