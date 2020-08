AUD/USD : La devise australienne montre des signes d’essoufflement

Points clés de l’article :

Les chiffres du chômage et l’appétit pour le risque constituent des facteurs de soutien pour le dollar australien

Le risque de la validation d’une figure en biseau

Les chiffres du chômage et l’appétit pour le risque constituent des facteurs de soutien pour le dollar australien

La réouverture de l'économie australienne a entraîné des gains d'emploi plus importants que prévu en juillet (115 000 par rapport au consensus de 30 000) et une augmentation considérable du taux d'activité (+ 0,8 %). Cette dernière a été suffisamment importante pour faire augmenter le taux de chômage d'un dixième, à 7,5% pour le mois de juillet. Selon les analystes de JP Morgan, le taux de chômage continuera d'augmenter à mesure que les programmes de soutien du gouvernement destinés à retenir les travailleurs chez leurs employeurs actuels se termineront. Le taux de chômage devrait atteindre 9 % au cours des prochains mois, alors que la Royal Bank Australia prévoit un pic à 10 %. La dégradation des enquêtes de confiance des consommateurs, surtout sur la côte est qui subit un confinement dans l’état de Victoria, n’a pas encore eu d’impact sur l’emploi au niveau national mais pourrait mettre en danger la reprise économique. Le niveau de confiance est revenu sur celui d’Avril.

La hausse des matières premières soutient la devise australienne ainsi que l’appétit toujours important pour le risque. Malgré les données médiocres sur le Covid 19 aux Etats Unis, les investisseurs voient dans cette situation la nécessité d’un assouplissement encore plus marqué de la part de la banque centrale américaine qui va permettre une pondération importante des actions. En Australie, les enquêtes sur l’économie restent optimistes pour 2001 de sorte qu’aucun assouplissement monétaire supplémentaire n’est probable. Les investisseurs attendent donc de nouvelles mesures aux Etats Unis et un écart de taux plus en faveur des actifs australiens dans l’avenir.

Le risque de la validation d’une figure en biseau

Les cours de l’Aussie évolue dans une figure en biseau qui ne sera validée qu’en cas de cassure de la borne basse. Le biseau est composé de deux lignes convergentes. Un biseau haussier comme c’est le cas ici montre un essoufflement des prix dont le risque est une sortie par le bas. Le RSI baissier sur la paire renforce l’hypothèse d’une cassure.

Toutefois, tant que l’on reste au-dessus le dollar australien peut revenir sur 0,7245 plus haut de l’année.

En cas de cassure les objectifs se situent en théorie sur le bas de la figure soit 0,6830 mais avant cela se trouve le support à 0,7065.

Evolution des cours du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE