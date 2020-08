EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY : les devises majeures surperforment contre le yen

Points clés de l’article :

Le Yen est délaissé par les investisseurs

EUR/JPY : L’ euro en passe de rejoindre les plus haut de 2019

Le Yen est délaissé par les investisseurs

Le Yen souffre particulièrement de la rotation vers les actifs risqués. La force des marchés actions a freiné la demande de yen en tant que valeur refuge. Le SP500 se rapproche de ses plus hauts historiques et les indices européens ont repris la direction des plus haut de Juin.

De plus, la faiblesse des données économiques japonaises a pesé sur le yen après que les commandes de machines-outils aient chuté de 31,1% en glissement annuel en juillet, le vingt-deuxième mois consécutif de baisse des commandes.

L'économie japonaise ne regagnera pas le terrain perdu pendant la pandémie avant l'année commençant en avril 2024, selon une analyse plus sombre que le consensus d'un groupe de réflexion japonais qui souligne l'impact à long terme du coronavirus.

Le Centre japonais pour la recherche économique prévoit une lente reprise après une contraction de 6,8 % de l'économie au cours de l'exercice fiscal actuel jusqu'en mars prochain, la faiblesse liée au virus aux États-Unis et sur d'autres marchés d'exportation clés étant l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance.

Toutes les devises majeures s’apprécient face au yen.

EUR/JPY : L’euro en passe de rejoindre les plus haut de 2019

L’Euro contre yen est en hausse et se dirige vers le plus haut de 2019 à 127,15. De façon assez classique, la tendance depuis le point bas de Mai s’est déroulée en 3 phases avec une corrective début Juin. La moyenne mobile à 20 jours est haussière et les creux et supports sont ascendants.

Tant que les prix restent au-dessus de 124,45 le scénario de la hausse ne sera pas remis en cause. Le RSI en zone de sur achat n’indique pas un retournement imminent mais seulement que la résistance sera difficile à franchir si l’euro la rejoint directement ou qu’une correction peut intervenir avant la reprise de la hausse.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

GBP/JPY : La livre dépasse une résistance importante

La livre a franchi une résistance importante à 139,19 et tente de dépasser le seuil psychologique à 140. Si la paire y parvenait le prochain objectif est 140,90 ancien support devenu résistance.

Le RSI en zone de sur achat plaide au minimun pour un ralentissement de la progression ou une respiration.

Tant que le niveau des 139,19 n’est pas cassé, la tendance haussière reste valide.

Evolution des cours de la livre contre yen en données quotidiennes :

AUD/JPY : Le dollar Australien face à une résistance majeure

Le dollar australien évolue au contact d’une résistance majeure à 76,80. Les cours sont soutenus par une oblique haussière et la moyenne mobile à 20 périodes. Tant que les prix évoluent au-dessus un franchissement est possible. La cassure de ces supports donnerait le signal d’une correction vers le premier support à 74,80.

Evolution du dollar australien contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE