AUD/NZD : le dollar australien franchit une étape face à son voisin

L’AUD/NZD à un plus haut de près de 2 ans face aux divergences des discours des deux banques centrales

Le taux de change AUD/NZD est en train de s’affranchir d’une oblique baissière majeure cette semaine qui ouvre la porte à un retournement haussier majeur du dollar australien. En effet, en terminant la semaine au-dessus de cette oblique baissière qui passe par les plus hauts de 2017 et 2018, l’AUD/NZD donnerait un signal en faveur d’une tendance haussière de long terme.

Cette hausse de l’AUD/NZD se justifie par des fondamentaux en défaveur du dollar néo-zélandais. Contrairement à la banque centrale d’Australie (RBA), celle Néo-zélandaise a encore une fois annoncé que des taux négatifs étaient possibles lors de sa dernière réunion monétaire. La RBA a quant à elle fermé la porte à cette hypothèse indiquant que des taux négatifs n’étaient pas nécessaires en Australie.

Les cambistes voient donc la possible émergence d’un écart des taux entre les deux banques centrales en faveur des actifs australiens qui deviendraient plus rémunérateurs que ceux néo-zélandais.

Comme nous pouvons le constater ci-dessous, le « spread » entre les taux à 2 ans Australien et Néo-zélandais a bondi à la suite du communiqué dovish de la RBNZ. Plus l’écart deviendra positif, plus l’AUD/NZD devrait progresser.

Graphique de l’écart des taux à 2 ans Australien et Néo-zélandais :

Si la RBNZ décide de baisser ses taux en territoire négatif et la RBA de les maintenir au niveau actuel, l’écart des taux s’élargirait.

La clôture hebdomadaire sera nécessaire pour confirmer le retournement haussier

Sur le plan de l’analyse technique, l’AUD/NZD donnerait un signal en faveur d’un renversement haussier majeur en cas de clôture vendredi au-dessus de l’oblique baissière qui vient chercher les sommets de 2017 et 2018.

La prochaine résistance à surveiller serait le seuil psychologique à 1,10 puis l’oblique baissière qui vient chercher les sommets de 2015 et 2017.

Les perspectives haussières seraient invalidées en cas de repli sous le plus haut de 2019 fraîchement dépassé cette semaine à 1,0865.

Graphique hebdomadaire de l’AUD/NZD réalisé sur TradingView :

