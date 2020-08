USD/JPY : Le dollar profite de la hausse des taux sur le marché

Points clés de l’article :

Un environnement plus favorable au billet vert

Le dollar poursuit sa reprise

Mardi, le dollar a poursuivi sa reprise . Les marchés actions américains ont effacé leurs gains en séance et fini en baisse, ce qui a alimenté la demande de liquidités pour le dollar. De plus, une hausse des rendements des obligations a soutenu le dollar après que le rendement à 10 ans ait atteint un sommet de 0,660 %, plus haut de quatre semaines.

Les actions ont également augmenté, et le dollar a baissé suite aux déclarations du président Trump qui a laissé entendre qu'il pourrait utiliser un décret pour réduire l'impôt sur les plus-values. Le billet vert aussi été soutenu en raison de la baisse du nombre d'hospitalisation du au Covid aux États-Unis après que New York, la Californie et le Texas aient tous signalé une baisse lundi.

L'augmentation des tensions entre les États-Unis et la Chine est également favorable au dollar. Les tensions se sont intensifiées après que l'administration Trump du registre fédéral américain ait publié une nouvelle règle exigeant que les biens importés produits à Hong Kong soient étiquetés comme étant fabriqués en Chine à partir du 25 septembre.

De même les indicateurs sur les prix à la production aux États-Unis ont été très favorables à la politique de la Fed et à la hausse du dollar. Les PPI en juillet a augmenté de 0,5 % m/m et de 0,3 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux attentes de 0,1 % m/m et de 0,1 % en glissement annuel, la hausse de 0,5 % m/m étant la plus forte augmentation mensuelle depuis un an et demi.

Le dollar face au yen a marqué un point bas fin juillet et se reprend depuis le mois d’Aout. Il a établi un creux plus haut qui devient support à 105,30 et rejoint la résistance à 106,75. La tendance de court terme est redevenue haussière avec une moyenne mobile à 20 périodes. En cas de franchissement la paire pourrait se diriger vers 108. Le RSI est haussier mais proche d’une zone de surachat.

En cas d’échec il faudra voir si le dollar contre yen établit un nouveau creux plus haut que 105,50. Si ce n’était pas le cas alors la tendance baissière reprendra.

Evolution des cours du dollar contre yen en données 4 heures :

