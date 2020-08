Le cours de l’euro dollar s’installe en trading range

Points-clés de l’article :

Le baromètre allemand ZEW est ressorti hier supérieur aux attentes pour sa composante anticipations. La monnaie unique européenne reste soutenue.

Techniquement, le cours de l’ euro dollar s’installe dans un trading range entre le support à 1.1695$ et la résistance à 1.1815$.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières– source TradingView

Dans un article publié lundi dans les colonnes de DailyFX France, je suis revenu sur la phase de rebond à court terme du dollar US face à un panier de devises majeures. Le rebond de l’USD reste cependant de faible amplitude et pour l’euro dollar l’alternative était soit entre un retracement soit en une latéralisation.

Pour la monnaie unique européenne, c’est la publication hier d’un indice ZEW supérieur aux attentes dans sa composante prospective qui a permis à l’Euro se rebondir. Pour ce mercredi, les chiffres de l’inflation à la consommation US pour le mois de juillet sont le facteur fondamental le plus important. Cette donnée macro-économique va avoir une influence sur le dollar US et par corrélation inverse, sur le cours de l’euro dollar.

Graphique du taux EUR/USD en intraday et par TradingView

Sur le plan technique, le cours de l’euro dollar reste couvert par une puissante oblique chartiste de résistance, celle qui joint les sommets les plus saillants depuis l’année 2008. Avec le rebond de USD, le taux EUR/USD n’a pas choisi le chemin du retracement vers 1.16$ mais construit un trading range entre le support à 1.1695$ et la résistance à 1.1895$. Le risque technique correctif se situe en cas de rupture du support à 1.1695$ qui engagerait la cible des 1.16$.