NZD/USD : Le dollar néo-zélandais dans l’attente de la réunion de la RBNZ

Dans l’attente de la réunion de la banque centrale demain

La banque centrale de Nouvelle Zélande qui se réunit demain mercredi devrait très probablement laissé ses taux inchangés à 0,25% mais son compte rendu sera analysé pour déceler si elle envisage des taux négatifs. Depuis la dernière réunion en Juin les indicateurs économiques montrent que l’activité est repartie plus vite que prévu.

La Banque doit mettre en balance une situation intérieure plus solide avec les perspectives de hausse du chômage et le ralentissement économique mondial. Six des neuf économistes interrogés de Bloomberg s'attendent à ce que la RBNZ maintienne sa politique monétaire accommodante à 60 milliards de dollars néo-zélandais (40 milliards de dollars) mercredi ; trois disent que le programme sera augmenté.

Le succès de la Nouvelle-Zélande dans l'élimination de la transmission de Covid-19 lui a permis de sortir rapidement d'un confinement national, tandis que des subventions salariales par le gouvernement a permis d'éviter de lourdes pertes d'emplois, protégeant ainsi les revenus et soutenant les dépenses. Cela pourrait changer lorsque la subvention prendra fin le mois prochain et que la fermeture de la frontière néo-zélandaise commencera à avoir des répercussions sur les secteurs du tourisme et de l'éducation.

Le dollar néozélandais s’est apprécié de plus de 10% contre le dollar américain permettant de contenir la hausse des prix ce qui laisse de la place pour une politique monétaire plus agressive.

Le NZD/USD casse une figure en forme de biseau

Le NZD/USD est entré dans une phase de correction vendredi avec un chandelier en avalement baissier qui a cassé une figure en forme de biseau. Le biseau est une figure chartiste de court terme. Le biseau ascendant est constitué de deux droites de direction haussière qui convergent. L’objectif théorique est le point de départ de la figure soit 0,6385.

La paire a rejoint le premier support à 0,6575 qui a stoppé pour l’instant cette baisse. Une cassure laisserait place à une correction plus ample vers 0,6500 et au-delà donc vers 0,6385.

Un franchissement de 0,6690 invaliderait ce scénario.

Evolution du dollar néozélandais contre dollar américain en données quotidiennes :

