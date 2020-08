Le cours de l’euro dollar a engagé un retracement

Points-clés de l’article :

Suite au rapport NFP, la stabilisation du dollar US se transforme en un rebond technique. Ce lundi, l’enquête JOLTS aux Etats-Unis est à suivre à 16 heures.

Techniquement, les signaux se sont multipliés en faveur d’un retracement du cours de l’ euro dollar

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières– source TradingView

Le dollar US va-t-il terminer sa chute en ligne droite qui dure depuis plus de deux mois sur fond de création monétaire massive par la Réserve Fédérale des Etats-Unis ? C’est possible sur le plan fondamental avec la confirmation que l’économie des Etats-Unis parvient à nouveau à créer des emplois et à réduire le taux de chômage, désormais à 10.2% de la population active selon le dernier rapport sur le marché du travail (rapport NFP). Le taux de chômage avait atteint les 15% au cœur du grand confinement mondial.

La période est aussi propice pour un rachat de short sur le dollar US, le volume étant particulièrement faible sur le milieu du mois d’août. A ce s’ajoute le rendement obligataire à 10 ans US qui trouve un bon support à 0.50% et la perspective de statistiques d’activité US du mois de juillet qui sont publiées cette semaine. Le maintien par Trump de l’aide de 400$/semaine par décret est aussi un facteur de rebond pour le dollar US.

Graphique du dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures – source TradingView

Sur le plan technique, une combinaison de signaux techniques milite en faveur d’un retracement du cours de l’euro dollar, notamment l’atteinte d’une ligne de tendance baissière de l’horizon de temps mensuel et qui a bloqué la hausse verticale du marché. Une divergence baissière prix/momentum (le momentum est représenté ici par l’indicateur technique RSI) et le support des 1.1815$/1.18$ a été rompu. Quant à l’indice dollar US (DXY), il construit un double bottom avec une divergence haussière prix/RSI.