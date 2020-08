Indice USD : Le dollar est-il prêt pour un rebond ?

Points clés de l’article :

Dans l’attente des chiffres de l’emploi

Un rebond envisageable ?

Dans l’attente des chiffres de l’emploi

L’indice dollar reste sous pression restant sur ses niveaux les plus bas de l’année. Le billet vert est pénalisé par l’absence d’accord sur un plan de sauvetage entre démocrates et républicains Sur les points essentiels du projet les désaccords persistent et des rumeurs émergent annonçant un échec des négociations qui devraient se poursuivre. La date limite que les législateurs s‘étaient fixés à savoir ce soir a peu de chance d’être respectée ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’économie américaine et le dollar.

Hier les commentaires de la Fed vont dans le sens d’une poursuite de la politique accommodante de la Fed et sont négatifs pour le dollar. Le président de la Fed de Dallas, M. Kaplan,a déclaré que "le rebond économique ne sera pas aussi prononcé qu'il l'aurait été en raison de la résurgence du virus et de notre efficacité dans la gestion du virus". De plus, le président de la Fed de Richmond, M. Barkin, a déclaré qu'un soutien fiscal supplémentaire était nécessaire car "le ralentissement économique est plus long que prévu et la reprise est moins forte"

La publication du rapport NFP sur le chômage aujourd’hui à 14H30 prendra encore plus de relief pour la suite de l’évolution du dollar. Les créations d’emploi sont attendus à 1,580 million contre 4,8 millions le mois dernier avec un taux de chômage à 10,5% contre 11,1%. Hier, Le nombre d’inscriptions hebdomadaires au chômage a chuté de 249 000 pour atteindre 1 196 000, soit le niveau le plus bas depuis quatre mois et demi, ce qui montre que le marché du travail est plus fort que les anticipations d'une baisse à 1 400 000. Mais cette baisse ne signifie pas que le nombre de création d’emploi a augmenté . La composante emploi des services ISM s'est contractée à un rythme plus rapide et le chiffre ADP a indiqué que les entreprises américaines n'ont ajouté que 167K avec une confiance des consommateurs qui a chuté le mois dernier.

Un rebond envisageable ?

L’indice dollar se situe dans une tendance baissière sous la moyenne mobile à 200 jours et sous celle à 20 jours. Les cours se sont stabilisés sur une oblique haussière mensuelle. Un rebond est donc possible tant que cette oblique n’est pas cassée.

Le RSI semble marquer un creux ascendant qui sera confirmé en cas de dépassement du niveau 30. Dans ce cas, le rebond pourrait revenir vers le dernier plus haut à 94 qui correspond au passage de la moyenne mobile à 20 jours.

Ce scénario de reprise du dollar serait invalidé en cas de cassure des derniers plus bas à 92,50.

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE