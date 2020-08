EUR/USD : vers une consolidation avant une nouvelle jambe de hausse

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Vers une consolidation de l’ EUR/USD à 1,18$ à court terme

Le franchissement de l’oblique baissière de long terme indiquerait un changement de paradigme

Le cours de l’EUR/USD (euro/dollar) marque le pas après avoir inscrit vendredi un plus haut de plus de deux ans à 1,19$. L’euro pourrait consolider ces prochaines semaines comme il l’a fait en juin après être remonté jusqu’à 1,14$ pour la première fois en 3 mois.

C’est en tout cas ce que suggère la configuration technique qui présente d’importantes similitudes avec celle de juin. Le RSI suracheté plafonne et l’EUR/USD a formé un avalement baissier.

De plus, cette consolidation est à s’attendre étant donné le retour du taux de change sous une oblique baissière majeure, celle qui vient chercher les sommets de 2008, 2014 et 2018 (en noir dans les graphiques).

Graphiques journalier (gauche) et mensuel (droite) de l’EUR/USD réalisés sur TradingView :

Cette ligne de tendance baissière sera un niveau de prix technique extrêmement important à surveiller, car son franchissement signalerait un renversement haussier de la tendance de fond. Une clôture au moins hebdomadaire au-dessus de cette oblique sera nécessaire pour valider le signal.

Plus qu’un signal en faveur d’un retournement, le franchissement de l’oblique suggérerait surtout un changement de paradigme sur le marché des devises. Il indiquerait un regain de crédibilité de l’euro sur la scène internationale et une dégradation de celle du dollar.

Fondamentalement, ce changement de paradigme pourrait s’expliquer par une perte de leadership des Américains sur la scène internationale (relations commerciales et diplomatiques chiffonnées depuis quelques années) et d’un autre côté, une Europe plus solidaire qu’avant grâce au plan de relance qui marque un pas en avant vers une mutualisation de la dette et diminue in fine son risque de dislocation.

