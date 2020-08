AUD/USD : L’Aussie reprend sa hausse après la réunion de la banque d’Australie

Points clés de l’article :

Après la réunion de la RBA et la hausse de l’Or, le dollar Australien se renforce encore

La tendance haussière reste haussière au-dessus de 0,7065

La banque centrale Australienne a laissé ses taux inchangés hier en attendant ses prévisions Vendredi qui tiendront compte des mesures de confinement de l’état de Victoria qui représente 25% du PIB.

Le gouverneur Philip Lowe a annoncé la reprise des achats d'obligations dans la déclaration de politique générale de mardi, alors que le conseil d'administration a maintenu son taux d'intérêt et son objectif de rendement inchangés à 0,25 %. Les rendements à trois ans ont dépassé les 25 points de base au cours des dernières semaines", a-t-il déclaré, ajoutant que "d'autres achats seront entrepris si nécessaire".

Après son annonce, qui a vu les rendements des obligations d'État à trois ans tomber à un minimum de 0,252%, contre 0,268% à la clôture de lundi, la taille limitée de l’offre semble avoir déçu les marchés, le rendement à trois ans ayant bondi à 0,259 %. Le maintien des taux et la hausse des matières premières dont l’Austalie est un gros producteur (2éme producteur mondial de métal jaune dont les cours viennent de franchir les 2000 USD) sont des facteurs de soutien pour le dollar Australien.

Mais la hausse de l’AUD/USD est surtout provoquée par la faiblesse persistante du dollar américain. Le dollar reste sous pression alors que les législateurs américains sont dans l'impasse dans leurs tentatives de trouver un compromis sur un nouveau projet de loi de relance économique. Les pertes du dollar se sont aussi accélérées mardi suite aux commentaires du président de la Fed de San Francisco, M. Daly, qui a déclaré : "il est clair que le virus sera présent plus longtemps et plus vigoureusement que ce que l'on espérait et que la durée du soutien dont l'économie aura besoin sera plus longue"

Après une légère correction vendredi et lundi qui a vu le dollar Australien revenir sur son support à 0,7065, la hausse a repris vers le plus haut du 31 juillet à 0,7227. Un dépassement permettrait à l’Aussie de se diriger vers la résistance hebdomadaire datant de décembre 2018 à 0,7393. La tendance est bien haussière avec une moyenne mobile à 20 périodes ascendante qui renforce la droite horizontale de support.

Cependant une divergence baissière est en place sur le RSI et donne donc un premier signal d’alerte après une hausse aussi prolongée. La cassure du support sonnerait le début d’une phase de correction.

Evolution du dollar Australien contre dollar Américain en données quotidiennes :

Analyse technique AUD/USD

