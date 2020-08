USD/JPY : La reprise du dollar doit être confirmée

Points clés de l’article :

Le dollar reprend de l’altitude mais reste dans un nuage

L'indice dollar a terminé lundi avec des gains modérés et a atteint un sommet en quatre sessions. La poursuite de la couverture des positions vendeuses par les fonds d'investissements lundi a contribué à pousser le dollar à la hausse après avoir atteint un plus bas de deux ans vendredi. La hausse des rendements des obligations d'état lundi a aussi aidé le dollar à se redresser. Le rendement à 10 ans a augmenté lundi de 2,8 points de base à 0,546%.

L'USD/JPY a augmenté lundi et a atteint son plus haut niveau depuis une semaine, car le rallye des marchés boursiers mondiaux a réduit la demande de valeurs refuges pour le yen. Le dollar contre yen a augmenté malgré les données économiques meilleures que prévu de lundi, qui ont été un facteur de soutien pour le yen. Le PIB du Japon au premier trimestre n'a pas été révisé à -2,2 % (t/t annualisé), ce qui est mieux que les attentes d'une révision à la baisse à -2,8 % (t/t annualisé). De plus, l'indice PMI manufacturier de la Japan Jibun Bank de juillet a été révisé à la hausse à 45,2, son plus haut niveau sur 5 mois, contre 42,6 % précédemment.

Les négociations sur l’adoption de la poursuite d’un plan d’aide économique par le sénat sont toujours en cours et pèsent aussi sur le dollar. La pandémie de Covid continue d'avoir un impact négatif sur la croissance économique mondiale. Elle encourage une politique de la Fed accommodante et est négative négative pour le dollar. La baisse des rendements obligataires américains et les incertitudes politiques avant l’élection présidentielle risquent de limiter le rebond du billet vert.

Les cours ont connu un vif rebond vendredi mais se sont stabilisés hier et aujourd’hui sous un noyau de résistance. La dollar contre yen fait face à un oblique baissière reliant les sommets de Juin et Juillet ainsi qu’une droite de résistance ancien support selon le principe de polarité. Les deux sont actuellement sur un niveau de 106,65.

Les cours ont réintégré un nuage Ichimoku en 4 heures sans réussir à le franchir avec deux chandeliers à ombre haute. La laggin span confirme la consolidation en cours évoluant entre les prix et le nuage. Le support se situe sur la Kijun span à 105,33.

Tant que le dollar contre yen restent sous ce faisceau de résistances le risque est une reprise d’une vague baissière et la hausse de ces deux derniers jours ne constitue qu’une respiration dans la récente baisse. Le risque est de voir les cours ressortir du nuage et casser la kijun span.

Evolution des cours du dollar contre yen en données 4 heures :

