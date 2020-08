GBP/USD : La livre reprend sa respiration avant la réunion de la banque d’Angleterre

Points clés de l’article :

Une performance en trompe l’œil

La hausse du câble stoppée à l’approche d’une forte résistance

Une performance en trompe l’œil

La livre a été une des devises qui a le mieux performé au mois de Juillet de façon surprenante avec un plus haut à 1,3170 et est en passe de revenir sur les niveaux d’avant crise sanitaire du début de l’année à 1,32 après avoir touché un point bas à 1,1411. Mais cette sur performance est plus la conséquence de la faiblesse du dollar que de la force de la livre.

En effet la situation en Angleterre n’est guère enviable avec de nouvelles mesures de confinement dans le Nord, l’arrêt du processus de déconfinement dans le reste du pays et un débat pour reconfiner Londres qui risquent de freiner la reprise ou au moins de refroidir l’appétit des consommateurs. Le risque est de voir le pays se reconfiner à la rentrée si aucune mesure n’est prise cet été.

Les opérateurs vont cette semaine se concentrer aussi sur la politique monétaire de la banque d’Angleterre qui se réunit jeudi. Les investisseurs n’attendent pas de nouvelles mesures après que la banque ait étendu son programme d’assouplissement monétaire à 100 billions de GBP lors du dernier meeting. Ils seront plutôt à la recherche d’indices sur une poursuite de cette politique accommodante ou d’une éventuelle baisse des taux d’icj la fin de l’année. Pour cela le rapport sur l’inflation de la « vielle dame de Threadneedle street » et les perspectives de croissance seront analysés. La BOE doit rester prudente au vu des risques et d’un taux de chômage élevé de près de 10%. Mais un signe en faveur d’une politique plus souple affaiblirait sans doute la câble.

La hausse du câble stoppée à l’approche d’une forte résistance

Le câble a connu son plus beau mois depuis 2009 en Juillet. Le franchissement de la résistance à 1,2815 a entrainé une accélération haussière qui a permis de quasiment rejoindre la résistance qui correspond au plus haut du mois de Mars à 1,3200. A l’approche de cette droite, le câble a affiché une figure dite en étoile filante vendredi dernier. La longue ombre haute d’une étoile filante est baissière et annonce une consolidation, ce qui se produit depuis.

Le RSI se trouve en zone de surachat marqué et ajouté au contact de la résistance et de l’étoile filante, la probabilité de la poursuite de la consolidation voire d’une correction est élevée. Tant que l’on reste au-dessus de 1,3005, la tendance haussière n’est pas remise en cause avec une moyenne mobile à 20 périodes ascendante. En cas de cassure les cours pourraient revenir tester l’ancienne résistance devenu support selon le principe de polarité à 1,2815

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE