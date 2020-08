Une semaine de rebond technique pour le dollar US sur le Forex

Points-clés de l’article :

Après plusieurs semaines de chute en ligne droite, le dollar US pourrait rebondir cette semaine en amont du rapport NFP.

L’analyse technique du cours de l’ euro dollar suggère le début d’un retracement depuis une résistance technique mensuelle.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – source TradingView

Avec une chute de son PIB de plus de 30% au second trimestre 2020 et en rythme annualisé, l’économie des Etats-Unis est celle qui chute le plus lourdement au sein des grandes économies occidentales. Il faudra à présent un rebond massif au troisième trimestre et ce ne sont pas les GAFAM à eux-seuls qui pourront assurer ce rebond même si leur profit combiné a atteint un record historique au T2.

La première victime de la baisse historique du PIB US a été le dollar US face à un panier de devises au mois de juillet. Le billet vert croule sous le poids de la création monétaire aux Etats-Unis, mais cette première semaine du mois d’août pourrait voir un rebond. La perspective d’un « bon » NFP, le rapport sur le marché du travail US, pour ce mois de juillet peut servir de catalyseur, surtout si l’économie US confirme sa capacité à créer à nouveau massivement des emplois.

Au-delà de ça, un processus de rachat de positions vendeuses (rachat de short) peut se mettre en place alors que la première quinzaine d’août voit les grandes salles de marché occidentales se vider pour les vacances estivales.

Graphique du dollar US (DXY) en données quotidiennes – source TradingView

Cet article propose deux graphiques qui suggèrent que le dollar US devrait rebondir Tout d’abord une configuration de retournement baissier du taux EUR/USD au contact d’une résistance chartiste de dimension mensuelle qui joint tous les sommets les plus saillants depuis l’année 2008. A cela s’ajoute une configuration en avalement haussier (terminologie japonaise) sur le dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures. En terme d’amplitude de retracement, j’envisage un mouvement de retour vers les 1.1650$.