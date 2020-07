USD/CAD : Début de renversement haussier du billet vert

Points-clés de l’article sur l’USD/CAD :

Le billet vert sur des supports majeurs face à l’ euro , la livre , le yen et le dollar canadien

L’ USD/CAD débute un rebond depuis son plus bas de juin

Après avoir significativement reculé face à l’ensemble des devises majeures, un rebond du dollar semble se dessiner. En effet, le fait que le billet vert soit revenu sur des supports majeurs face à la plupart des autres devises majeures (l’EUR/USD a rejoint une oblique baissière pluriannuelle, le GBP/USD est revenu tester 1,30, l’USD/JPY son support à 105 et l’USD/CAD son plus bas de juin à 1,33), les cambistes pourraient profiter de ces seuils pour se repositionner sur le dollar, du moins sur le court terme.

Les chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis et les résultats trimestriels des GAFA publiés aujourd’hui pourraient soutenir le dollar en ressortant moins bons que les attentes. En effet, des mauvaises statistiques américaines renforceraient (paradoxalement) le billet vert grâce à son statut de valeur refuge.

Néanmoins, les perspectives du dollar restent fondamentalement baissières sur le long terme en raison du regain d’optimisme sur l’économie mondiale et des mesures ultra-accommodantes de la Fed. Lorsque l’économie mondiale se reprenait après une importante récession, les cambistes avaient tendance à délaisser les mois qui suivent les devises refuges au profit de l’euro, du dollar canadien et du dollar australien.

Graphique journalier de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater l’USD/CAD ayant stoppé son récent repli après être venu tester son plus bas de juin à 1,33. De plus, le taux de change est en train de former un avalement haussier sur l’unité de temps journalière, mais qui est freiné par une oblique baissière majeure passant par les principaux sommets depuis mars. Une confirmation de l’avalement haussier et un franchissement de cette oblique seraient deux signaux en faveur d’un retournement haussier.

Graphique 4 heures de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

Sur l’unité de temps 4 heures, la divergence haussière du RSI et la sortie par le haut des bandes de Bollinger sont deux signaux de plus court terme en faveur d’un retournement haussier. Ces deux signaux avaient déjà eu lieu en juin et avaient précédé un rebond de 200 pips.

Ces deux signaux ouvrent donc la voie à un retour de l’USD/CAD jusqu’au seuil psychologique à 1,35, puis éventuellement le sommet du 26 juin à 1,3715.

L’amplitude du rebond dépendra essentiellement du sentiment général des investisseurs sur les marchés et sur le pétrole. Un regain d’incertitudes sur la croissance mondiale ou sur l’excédent d’offre de pétrole alimenterait le rebond du billet vert.

