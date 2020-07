GBP/JPY, EUR/JPY : Les devises européennes restent fortes face au Yen

Points clés de l’article :

Un environnement négatif qui ne profite pas au yen

GBP/JPY : La force est avec la livre

EUR/JPY : L’ euro face à une forte résistance

Le Yen n’attire plus les flux et ne joue pas son rôle d’actifs refuges. La chute des bourses n’entraine pas pour l’instant les devises normalement considérés à risque comme l’euro ou la livre.

La baisse des marchés boursiers survient après qu'un rapport ait montré que les licenciements se poursuivent à un rythme soutenu dans tout le pays, anéantissant ainsi les espoirs de voir l'économie se redresser presque aussi rapidement qu'elle a plongé dans la récession. Un autre rapport publié jeudi a montré que l'économie américaine s'est contractée à un taux annuel de près de 33 % au printemps, le pire trimestre jamais enregistré.

Les marchés mondiaux étaient déjà en baisse avant la publication de ces indicateurs. Un rapport précédent montrait que l'économie allemande, la plus importante d'Europe, avait subi son pire trimestre au printemps, une contraction plus de deux fois plus forte que pendant la Grande Récession

Les pertes sur les marchés se sont accélérées aussi suite à un tweet du président Donald Trump suggérant aux États-Unis de retarder leur élection présidentielle en novembre, bien que cela nécessiterait une loi du Congrès.

Tous ces éléments amenant un mode risk off n’ont pas suffi à attirer les investisseurs vers le yen.

La livre contre yen a repris une tendance haussière depuis début juillet avec des creux et sommets ascendants et le franchissement d’une résistance horizontale correspondant au dernier sommet à 136,62 et à un retracement Fibonacci de 61,8%. La paire s’attaque aujourd’hui la moyenne mobile à 200 jours (graphique quotidien) pour tenter de rejoindre le plus haut du deuxième trimestre à 139,15. Tant que l’oblique haussière n’est pas cassée ce scénario positif doit être retenu. La moyenne mobile à 20 jours redevient haussière.

Une cassure de l’oblique serait un élément déclencheur d’un retour vers le support horizontal à 134.

Evolution du GBP/JPY en données 4 heures :

EUR/JPY : L’euro face à une forte résistance

La tendance est haussière sur l’euro contre yen depuis début Mai. La devise unique revient sur ses plus haut de Juin et Juillet et devra absolument dépasser cette forte résistance pour poursuivre sa hausse. Le dernier camp de base se situe sur 123 qui, tant qu’il n’est pas enfoncé, servira de support à un franchissement de la zone entre 124,29 et 124,45. En cas de dépassement la prochaine résistance se situe sur 126,80, résistance datant de Mars Avril. La moyenne mobile à 20 périodes repart à la hausse, ce qui appuie ce scénario mais le RSI pourrait très bien émettre une divergence baissière en cas d’échec. En cas de rupture de 123, le prochain support se situe sur 121,97.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

