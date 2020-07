USD/JPY : La pression baissière sur le dollar s’accentue

Points clés de l’article :

Les tensions avec la Chine détournent les opérateurs du dollar avant la Fed

Le dollar contre yen a cassé le support à 106 en vigueur depuis Avril

L'indice dollar a baissé lundi de -0,743 (-0,79%) à son plus bas niveau depuis deux ans. Le dollar était sous pression lundi, car la force des indices boursiers américains a réduit la demande de liquidités pour le dollar. L'USD/JPY a atteint son plus bas niveau depuis 4 mois et demi, les tensions entre les États-Unis et la Chine ayant alimenté la demande vers les valeurs refuges comme le yen.

Lundi, le dollar yen a chuté à un plus bas niveau sur 4 mois et demi, en raison des fortes tensions entre les États-Unis et la Chine, qui ont alimenté la demande pour le yen. Vendredi dernier, la Chine a déclaré qu'elle fermerait le consulat américain à Chengdu en représailles à la fermeture par les États-Unis du consulat chinois à Houston au début de la semaine dernière.

Cependant, des signes d'atténuation de la propagation de Covid aux États-Unis ont quelque peu profité au billet vert. Les données de dimanche ont montré que les cas confirmés de Covid ont augmenté de +1,6% à 65 965, ce qui est inférieur à l'augmentation moyenne de +1,8% sur les sept jours précédents. En outre, le nombre de décès dus à la maladie de Covid aux États-Unis a diminué à 921, rompant ainsi une série de quatre jours de plus de 1 000 décès par jour. Cependant malgré cette amélioration, la pandémie de Covid en cours reste globalement négative pour la croissance mondiale et le dollar, avec des cas confirmés de Covid dépassant les 16,5 millions dans le monde, et des décès dépassant les 652 000.

Le billet vert a ralenti sa baisse aussi après avoir touché un point bas, suite aux données économiques américaines de lundi, meilleures que prévues. Le rapport de juin sur les commandes de biens durables a augmenté de +7,3% m/m, plus fort que les attentes de +6,9%. De plus, les commandes de biens d'équipement hors défense ont augmenté de 3,3 % en juin, plus que prévu (+2,2 %), ce qui représente la plus forte hausse en 23 mois. En outre, l'indice de l'activité manufacturière de la Fed de Dallas a augmenté de 3,1 en juillet, pour atteindre un plus haut niveau sur 5 mois de -3,0, plus fort que les attentes de -4,8.

Le dollar est également sous pression avant la réunion de deux jours du FOMC qui débute mardi. Les marchés ne s'attendent pas à une réduction des taux de la Fed ni à une augmentation de l'assouplissement quantitatif, mais ils analyseront la déclaration de la réunion du FOMC pour obtenir des indications sur les orientations futures de la Fed. Les opérateurs attendent aussi le vote d’un nouveau plan de relance par le sénat.

Le cours ont donc cassé le bas du canal horizontal à 106, niveau qui avait supporté les prix depuis Avril. Le dollar contre yen devrait donc prolonger sa baisse vers un niveau qui a soutenu les cours en 2018 et 2019 se situant sur 104,50. L’objectif de la rupture du canal de la figure donne un objectif à 104. Les cours évoluent sous la moyenne mobile à 200 périodes et la moyenne à 20 jours se retourne à la baisse. Cependant le RSI se situe déjà proche de la zone de survente et la baisse pourrait ne pas être très prononcée.

Pour invalider ce scénario négatif il faut que les cours reviennent au-dessus de 106 pour réintégrer sa consolidation horizontale .

Analyse du dollar contre yen en données quotidiennes :

