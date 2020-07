GBP/USD : La livre se dirige vers une résistance hebdomadaire importante

Points clés de l’article :

Un terrain défavorable à la détention de dollar

Le câble a réussi à franchir le plus haut des 3 derniers mois

Un terrain défavorable à la détention de dollar

Il est assez clair que la hausse de la livre est plus la conséquence de la baisse du dollar que d’un attrait inconsidéré pour la livre britannique.

La combinaison de taux réels en baisse et de marchés boursiers en hausse ont été un dénominateur des marchés ces dernières semaines. Cette corrélation négative est un terrain peu propice au dollar américain. Les actifs à risque comme la livre ou les devises européennes en ont profité.

L'indice dollar est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans. Le dollar était sous pression lundi, la force des indices boursiers américains ayant réduit la demande de liquidités pour le dollar.

Les actions américaines ont augmenté lundi ce qui réduit la recherche d'actifs liquides comme le dollar en raison des signes d'atténuation de la propagation de Covid aux États-Unis. Les données de dimanche ont montré que les cas confirmés de Covid ont augmenté de +1,6% à 65 965, ce qui est inférieur à l'augmentation moyenne de +1,8% sur les sept jours précédents. En outre, le nombre de décès dus à la maladie de Covid aux États-Unis a diminué à 921, rompant ainsi une série de quatre jours de plus de 1 000 décès par jour. La pandémie de Covid en cours reste globalement négative pour la croissance mondiale et le dollar, avec des cas confirmés de Covid dépassant les 16,5 millions dans le monde, et des décès dépassant les 652 000.

Les tensions sino-américaines sont aussi un élément négatifs pur le billet vert. Le dollar est également sous pression à l'approche de la réunion du FOMC de deux jours qui débute aujourd’hui. Les marchés ne s'attendent pas à une réduction des taux de la Fed ni à une augmentation de l'assouplissement quantitatif, mais ils analyseront la déclaration de la réunion du FOMC pour obtenir des indications sur les orientations futures de la Fed

Le câble a réussi à franchir le plus haut des 3 derniers mois

Le câble a franchi une zone de résistance qui correspondait à un plus haut de 4 mois à 1,2815. La livre contre dollar dépasse les 1,2894 qui correspond à un retracement de 50% de la baisse débutée en Mars 2018 et le point bas de Mars 2020. Le RSI indique que la paire est en zone de surachat et donc pourrait consolider avant de poursuivre sa hausse tant que l’on reste au-dessus des 1,2815.

Le câble peut poursuivre vers la prochaine zone de résistance plus solide, conjonction d’une oblique baissière de long terme reliant les points haut descendants de 2018 et 2019 mais aussi retracement Fibonacci de 61,8% autour de 1,32.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE