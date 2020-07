DXY : Le dollar pourrait poursuivre son déclin sur le long terme

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le dollar s’enfonce à un plus bas de 2 ans en raison du regain d’optimisme des investisseurs

Le DXY pourrait faire son pullback à 95 avant de poursuivre son repli

Le billet vert se porte mal face à ses pairs. Actuellement à un plus bas de 2 ans, le cours du DXY est fortement sous pression en raison du regain d’optimisme des investisseurs sur l’économie mondiale grâce à des statistiques macroéconomiques globalement supérieures aux attentes, mais également en raison du signal politique fort envoyé par les Européens avec le plan de relance.

En effet, le plan de relance européen a remis l’Europe sur le devant de la scène. Les opérateurs de marché apprécient cet accord historique puisqu’il lie encore un peu plus les pays européens entre eux, car il sera financé par une dette commune au nom de la Commission européenne.

De plus, cet accord historique fait suite à une meilleure gestion de la crise sanitaire comparée aux Etats-Unis, ce qui pousse de plus en plus de prévisionnistes à prévoir une reprise économique plus forte de ce côté de l’Atlantique alors que dans le passé, l’Europe était le plus souvent à la traîne.

Cela dit, le cours du DXY pourrait se reprendre à court terme. Les investisseurs pourraient rester prudents en amont des publications des résultats trimestriels des GAFA mercredi et jeudi et de la publication jeudi de la première estimation du PIB américain du second trimestre.

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du DXY est indiscutablement baissière (fruit de statistiques meilleures qu’attendues et du regain d’optimisme sur l’Europe). Le prochain support majeur se situe à 90 points, mais le DXY devrait connaître des phases de rebond d’ici là (sauf en cas d’euphorie sur la croissance mondiale et l’Europe...)

A court terme, le DXY pourrait faire son pullback au seuil psychologique à 95 points avant de reprendre sa tendance baissière. Cela dépendra essentiellement du sentiment général des opérateurs de marché.

Un regain d’aversion au risque soutiendrait à court terme le dollar. La première estimation du PIB du second trimestre des Etats-Unis et les résultats trimestriels des GAFA publiés cette semaine seront les catalyseurs les plus susceptibles d’influencer le moral des opérateurs de marché à court terme.

