Le cours de l’euro dollar pourrait retracer sous la forte résistance des 1.18$

La hausse du cours de l’ euro dollar et le mouvement majeur du mois de juillet sur le Forex, fondé entre autres sur un début de mutualisation budgétaire en Europe.

Sur le plan technique, le cours de l’ euro dollar pourrait retracer cette semaine après avoir testé la forte résistance des 1.18$.

Graphique mensuel du cours de l’euro dollar – source TradingView

La hausse du cours de l’euro dollar et le mouvement majeur du mois de juillet sur le Forex, fondé entre autres sur un début de mutualisation budgétaire en Europe

La semaine dernière, la différence de performance hebdomadaire entre les actions européennes et les actions US a été de 1.5%. Ces 1.5% correspondent à la hausse hebdomadaire du cours de l’euro dollar, hausse qui dépasse des 8% sur les 6 dernières semaines ! La hausse du cours de l’euro dollar est en effet le mouvement majeur de l’été sur le Forex et elle s’appuie surtout sur le plan de relance européen, première mutualisation budgétaire de l’histoire de l’UE. Le second graphique de cet article représente le spread de taux longs entre l’Italie et l’Allemagne, la réduction du spread est un facteur de hausse pour la monnaie unique européenne.

Cette remontée du taux de change de l’euro est aussi naturellement la chute du dollar US face à un panier de devises majeures, malgré une reprise économique plus forte aux Etats-Unis qu’en Europe, le dollar US croule sous le poids de la politique monétaire de la FED.

La Réserve Fédérale dévoile une nouvelle décision de politique monétaire ce mercredi et elle pourrait s’inquiéter de la vitesse de la baisse de l’USD. Un dollar plus faible est une victoire sur le plan de la guerre commerciale, mais une baisse trop rapide peut être mal perçue par la finance internationale.

Je ne serais donc pas surpris que le dollar US entre en rebond technique avec la FED cette semaine.

Spread de taux longs entre l’Italie et l’Allemagne – source TradingView

Sur le plan technique, le cours de l’euro dollar pourrait retracer cette semaine après avoir testé la forte résistance des 1.18$

Sur le plan technique, la hausse verticale du cours de l’euro dollar pourrait se terminer cette semaine alors qu’approche la forte résistance technique des 1.18$, soit une oblique chartiste baissière de long terme (voir premier graphique ci-dessus) et le nuage du système ichimoku sur ce même horizon de temps. Je pense que le taux EUR/USD va aller tester l’intervalle 1.1750/1.18 puis entrer dans un retracement. Attention, les premiers supports techniques tangibles journaliers sont 200 pips plus bas.

