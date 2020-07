GBP/USD : La livre profite de la faiblesse du billet vert

Points clés de l’article :

Les investisseurs continuent à délaisser le billet vert

La livre se trouve confrontée à une zone de résistance importante

Les investisseurs continuent à délaisser le billet vert

Mercredi, l'indice dollar est tombé à son plus bas niveau depuis 4 mois et demi, en raison de la vigueur de l'EUR/USD, qui a atteint son plus haut niveau depuis 1 an et demi grâce à l'accord validé par les dirigeants européens de mettre en place un plan de relance de 750 milliards d'euros contre la pandémie. La baisse des rendements des bons du trésor américains mercredi a également pesé sur le dollar, de même que la reprise des actions, qui a freiné la demande de liquidités pour le billet vert.

Le dollar a également été mis sous pression, par l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine qui a alimenté les achats de titres d'État dans des valeurs refuges et a fait chuter le rendement des obligations à 10 ans à 0,581 %, son plus bas niveau depuis une semaine et demi. Les rendements ont chuté après que les États-Unis aient ordonné la fermeture du consulat chinois de Houston dans les trois jours, le Département d'État ayant déclaré qu'il fallait protéger la propriété intellectuelle et les "informations privées" des Américains. La baisse des rendements est négative pour le dollar, car elle a réduit les écarts de taux d'intérêt du dollar avec les autres actifs libellés dans différentes devises détériorant son opportunité de portage.

Les données économiques américaines de mercredi ont été baissières pour le dollar après que les ventes de maisons existantes aient augmenté de 20,7% m/m en juin pour atteindre 4,72 millions, ce qui est légèrement plus faible que les attentes d'une hausse à 4,75 millions. De plus, les prix des logements ont chuté de façon inattendue en mai (-0,3 % m/m), plus faible que les prévisions de +0,3 % m/m, et la plus forte baisse en 8 ans et demi.

La livre n’en a que modérément profité car la Grande Bretagne souffre aussi de tensions avec l’empire du milieu. Pour montrer son mécontentement, la télévision d'État chinoise retire de l'antenne les matchs de football de la Premier League anglaise, faisant entrer le monde lucratif du football professionnel dans les relations de plus en plus tendues entre Pékin et le Royaume-Uni.

La livre se trouve confrontée à une zone de résistance importante

La tendance de court terme reste haussière avec une moyenne mobile à 20 périodes qui est maintenant ascendante.

La livre a réussi à dépasser la moyenne mobile à 200 jours et se trouve confronter à une zone de résistance entre 1,2750 et 1,2815. Si le câble parvenait à franchir ce palier l’objectif serait le plus haut de Mars à 1,3200.

En cas d’échec, le premier support se situe sur 1,2480 et au-dessous 1,2310 précédent support horizontal qui correspond aussi à un retracement Fibonacci de 50% de la baisse du mois de Mars.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE