EUR/NOK, USD/NOK : La hausse de la couronne ne se dément pas

L'indice du dollar est tombé mardi à un plus bas niveau sur 4 mois et demi, car le rallye des marchés boursiers mondiaux a réduit la demande de liquidités pour le dollar. De plus, les monnaies des pays exportateurs de pétrole brut (Canada, Norvège et Russie) ont toutes augmenté par rapport au dollar en raison de la hausse de plus de 2 % des prix du pétrole mardi, qui a atteint son plus haut niveau depuis 4 mois et demi.

Les prix du pétrole ont remonté au même niveau que la période précédant la guerre des prix entre l'OPEP et la Russie. Le brut de Brent et l'OMC ont défié les sceptiques en prouvant une fois de plus qu'il est inutile de lutter contre les banques centrales mondiales. Le catalyseur de la flambée du brut est le plan de relance de 750 milliards d'euros (860 milliards de dollars) en Europe qui va alimenter la demande et permettre les flux vers les actifs risqués, augmenter la demande de pétrole.

L’Euro contre la couronne norvégienne connaît une trajectoire parallèle à celui des cours du brut. La flambée de l’euro en Mars a fait suite à l’effondrement des prix de l’or noir. La devise Norvégienne continue à se renforcer au fil de la hausse du pétrole. L’euro s’affaiblit et la paire évolue dans un canal baissier depuis Avril. La paire vient de passer sous la moyenne mobile à 200 jours et se dirige vers le support à 10,45 qui correspond au bas du gap haussier de Mars.

Une rupture de ce niveau ouvrirait la voie à une poursuite de la baisse vers la bas du canal. Pour invalider ce scénario baissier il faudrait franchir la limite haute du canal.

Evolution de l’euro contre couronne norvégienne en données quotidiennes :

La hausse contre dollar est encore plus marquée. Les cours sont déjà revenus sous le support à 9,1985 qui correspond au bas d’avant crise. La séance d’hier avec une ouverture au plus haut et une clôture quasiment au plus bas qui casse franchement le support est très négative pour la paire. Les cours pourraient désormais revenir sur 8,75 plus bas de l’année.

Pour invalider ce scénario baissier il faudrait revenir au-dessus du support qui devient maintenant résistance selon le principe de polarité à 9,1985 et surtout franchir le haut du canal haussier.

Evolution des cours du dollar contre couronne norvégienne en données quotidiennes :

