EUR/GBP : La livre sterling devrait continuer d’être sous pression cet été

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP :

Les incertitudes sur les négociations commerciales continueront à faire pression sur la livre sterling cet été

La livre sterling est à la traîne face aux autres devises majeures sur fond d’incertitudes persistantes autour des futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Mais le plan de relance européen historique conclu mardi creuse encore un peu plus l’écart des fondamentaux entre la livre sterling et la monnaie unique. Sur 6 mois, la livre sterling est en baisse de 3,7% face au dollar tandis que l’euro et le franc suisse s’adjugent plus de 3,5%.

Bien que la livre sterling ait réagi positivement au plan de relance européen, l’euro en profite davantage et réduit le risque de repli de l’EUR/GBP sous 0,90 en l’absence d’accord commercial.La livre sterling devrait donc rester à la traîne face aux autres devises européennes. D’autant plus qu’il est peu probable que les négociations entre le Royaume-Uni et l'UE progressent cet été au vu des divergences persistantes entre les deux camps.

Les perspectives de hausse de l’EUR/GBP dépendront des incertitudes qui planent sur les négociations commerciales. Beaucoup d’incertitudes pourraient pousser l’EUR/GBP jusqu’à 0,95. Pour le moment, le marché croît en un accord commercial de dernière minute (donc pour octobre) ce qui limite encore la pression haussière de l’EUR/GBP.

L’EUR/GBP pourrait revenir à 0,9170 à court terme

Graphique 4 heures de l’EUR/GBP sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives à court terme de l’EUR/GBP sont haussières depuis qu’il est repassé au-dessus du seuil psychologique à 0,90 la semaine dernière. A court terme, l’EUR/GBP pourrait revenir tester son plus haut de juin vers 0,9170. Un franchissement de cette résistance ouvrirait la voie à un retour de l’EUR/GBP à son plus haut de l’année dernière vers 0,94. Les perspectives haussières seraient avortées en cas de retournement sous 0,90.

