AUD/USD, AUD/JPY : Le dollar Australien a retrouvé les faveurs des investisseurs

L’économie Australienne reste sous perfusion

AUD/USD : L’Aussie renoue avec ses plus haut annuels

AUD/JPY : Vers un nouveau test d’une résistance majeure

L’économie Australienne reste sous perfusion

L'Australie va injecter 20 milliards de dollars australiens supplémentaires (14 milliards de dollars) pour soutenir l'emploi, alors que le chef de la banque centrale Philip Lowe a mis en garde contre une reprise lente alors que la crise sanitaire persiste.

Le programme de subvention salariale du gouvernement, qui soutient actuellement environ 3,5 millions de travailleurs, sera prolongé de six mois jusqu'à la fin mars, mais à un taux plus bas, a déclaré mardi le Premier ministre Scott Morrison. Un supplément aux allocations de chômage sera également prolongé, toujours à un taux inférieur.

"Je me félicite de la prolongation et de l'adaptation de ces deux mesures", a déclaré M. Lowe en réponse à une question posée après un discours prononcé mardi. "Elles apportent toutes deux un soutien important aux ménages et aux entreprises et jouent toutes deux un rôle important dans la lutte contre la récession économique".

L'indice boursier australien de référence a également réagi positivement à l'annonce, faisant un bond de 2,6 % pour atteindre son plus haut niveau à la clôture du 6 mars.

Après avoir réussi à contenir le virus, l'Australie est confrontée à une deuxième vague dans l'État de Victoria qui a forcé environ 5 millions de personnes à se refermer sur elles-mêmes. La fermeture de la deuxième plus grande ville du pays, qui contribue à environ un quart du PIB, menace de faire dérailler la reprise économique.

Le gouverneur Lowe a décrit la situation de l'État de Victoria comme "très préoccupante" et a déclaré que la Banque de réserve d'Australie la surveille "très attentivement". Le trésorier présentera jeudi une mise à jour économique et fiscale plus large. La banque se méfie de la nature et de la rapidité de la reprise économique, affirmant qu'elle "reste très incertaine".

AUD/USD : L’Aussie renoue avec ses plus haut annuels

Depuis la bougie du 19 mars avec de longues ombres qui signalait un retour des acheteurs, l’Aussie a entamé une hausse qui a été confirmée par une dépassement de la moyenne mobile à 200 jours et la résistance horizontale à 0,6670. Tant que nous restons au-dessus la tendance est haussière.

Les cours sont supportés par la moyenne mobile ascendante à 20 périodes et dépasse le plus haut de l’année à 0,7065. Un franchissement en clôture libérerait un potentiel jusqu’à 0,7200, résistance hebdomadaire de 2019. Seul une cassure du support des 0,6805 remettrait en cause la hausse.

Analyse technique du dollar Australien contre dollar américain :

AUD/JPY : Vers un nouveau test d’une résistance majeure

La reprise vertigineuse du dollar australien contre yen japonais a été stoppé en Juin sur une résistance hebdomadaire de Décembre 2019 qui s’en trouve renforcée. Les cours sont revenus sur une droite horizontale à 72,40 avant de repartie à la hausse. Ils sont soutenus par une oblique ascendante qui fait office maintenant de support.

La séance du jour montre que les cours vont retester la résistance et un dépassement serait très haussier. A l‘inverse un échec pourrait signifier la formation d’un double sommet avec un retour sur les 72,40 USD. Le RSI s’approche de la zone de sur achat et ne permet pas de dire quel scénario est à privilégier bien que la tendance reste haussière.

Evolution des cours du dollar Australien contre yen japonais en données quotidiennes :

