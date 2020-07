EUR/USD : L’euro consolide sous 1,1422

Points clés de l’article :

L’euro doit franchir le niveau de 1,1422 pour poursuivre sa hausse

Le discours prudent de Christine Lagarde ralentit l’euro

L'euro contre dollar est retombé jeudi, les commentaires de la présidente de la BCE, Mme Lagarde, ayant renforcé l'incertitude sur la force et la durabilité de la reprise économique dans la zone euro. Mme Lagarde a déclaré jeudi que les informations reçues depuis la réunion de juin de la BCE "signalent une reprise de l'activité économique dans la zone euro, bien que le niveau d'activité reste bien inférieur aux niveaux prévalant avant la pandémie et que les perspectives restent très incertaines. Dans l'ensemble, le Conseil des gouverneurs estime que la balance des risques pesant sur les perspectives de croissance de la zone euro reste à la baisse".

La baisse des rendements des obligations allemandes a également pesé sur la devise unique, le rendement des obligations allemandes à 10 ans ayant chuté jeudi de 2,6 points de base pour atteindre son plus bas niveau en quatre sessions, à -0,470 %. Les rendements obligataires allemands ont chuté en raison des attentes de la BCE de maintenir ou d'étendre l'assouplissement quantitatif, après que la présidente de la BCE Lagarde ait mis en garde contre une "incertitude élevée" et un ralentissement de l'économie. Elle a déclaré que la BCE prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour soutenir la croissance et l'inflation.

Du discours les opérateurs ont plus retenu les propos sur les menaces que le soutien à l’inflation qui ne semble pas décoller pour le moment. Cependant ils restent dans l’attente de l’adoption du plan de soutien économique par l’ensemble des pays européens.

Par ailleurs le dollar s'est apprécié aussi avec la faiblesse des dépenses de consommation en Chine qui a freiné l'optimisme quant à une reprise économique rapide après la pandémie. Les ventes au détail de la Chine en juin ont chuté de manière inattendue de 1,8 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes de +0,5 %. La hausse du nombre de cas de coronavirus dans le monde a aussi profité aux flux vers les actifs liquides comme le dollar.

L’euro n’a pas réussi à confirmer en clôture le franchissement de la résistance à 1,1422 et consolide au-dessous. Tant que ce niveau n’est pas dépassé, un retour sur l’oblique haussière de court terme est possible sans remettre en cause la tendance positive. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante.

En cas de rupture l’euro poursuivrait sa consolidation horizontale et pourrait rejoindre le support à 1,1168. En deçà la tendance deviendrait négative.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

