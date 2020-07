Indice USD : Le billet vert retourne sur ses plus bas de 5 semaines

Points clés de l’article :

Le dollar s’est installée dans un tendance baissière

L'indice du dollar a chuté mercredi à son plus bas niveau depuis 5 semaines, l'optimisme sur un vaccin ayant alimenté le rallye des actions et freiné la demande de liquidités pour le dollar. La baisse du dollar s'est accentué aussi à la suite des commentaires du président de la Fed de Philadelphie, M. Harker, et d'un livre beige de la Fed peu optimiste. Mais ce matin les chiffres chinois ont stoppé la baisse du billet vert.

La course au vaccin fait rage entre les laboratoires avec celui de l’entreprise Moderna et celui d’Astrazeneca. La société Moderna a annoncé mardi dernier que son vaccin ARNm-1273 Covid-19 produisait des anticorps contre le coronavirus chez tous les patients testés dans le cadre d'un essai précoce et va pouvoir passer en phase trois. Le vaccin Covid-19 de la société Astrazeneca génère le type de réponse des anticorps et des cellules T que les chercheurs espèrent voir. Ces annonces ont généré un vent d’optimisme sur les marchés vers les actifs à risque au détriment des actifs refuges comme le billet vert.

Le dollar s'est également replié mercredi suite aux commentaires du président de la Fed de Philadelphie, M. Harker, qui a déclaré que la reprise serait lente et que la Fed devrait attendre que l'inflation dépasse son objectif de 2% avant de relever les taux d'intérêt.

Le billet vert a reculé sur le livre beige de la Fed de mercredi qui indique que dans le mois précédant le 6 juillet, "l'activité économique a augmenté dans presque tous les districts, mais est restée bien en dessous de ce qu'elle était avant la pandémie COVID-19".

L’indice dollar s’est repris ce matin après que les investisseurs aientpris connaissance des chiffres montrant que l'économie chinoise a renoué avec la croissance au cours du dernier trimestre. La nouvelle selon laquelle l'économie chinoise a progressé de 3,2 % en termes annuels en avril-juin, après une contraction de 6,8 % au trimestre précédent, n'a pas permis de maintenir le rallye vers les actifs risqués. Cette expansion s'est produite alors que les mesures de protection contre les virus ont été levées et que les usines et les magasins ont rouvert. Mais il s'agit du chiffre positif le plus faible depuis que la Chine a commencé à déclarer une croissance trimestrielle au début des années 1990.

Le dollar est bien inscrit dans une tendance négative at après un léger rebond en juin revient sur le dernier creux enregistré à 95,65. L’indice se trouve sous une oblique baissière, st sous la moyenne mobile à 200 périodes. Malgré une figure avec une mèche basse hier sur un support, le risque est de voir le dollar poursuivre sa baisse et casser le support pour se diriger vers les plus bas de Mars à 94,55.

Un franchissement de l’oblique remettrait en cause ce scénario mais seul un dépassement du dernier sommet à 97,80 annulerait la tendance baissière

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

