EUR/CHF : L’euro sort d’une figure en biseau

Points clés de l’article :

La BCE laisse son taux de dépôts et son programme d’achats d’actifs inchangé

L’ euro contre franc suisse sort d’une figure en biseau

La BCE laisse son taux de dépôts et son programme d’achats d’actifs inchangé

L'euro reste soutenu par l'espoir que les dirigeants européens pourront approuver, lors du sommet de vendredi, le plan de relance de 750 milliards d'euros contre le coronavirus. La devise unique a également trouvé un soutien sur le fait que la BCE, lors de la réunion politique de jeudi, reste en attente et n'étende pas l'assouplissement quantitatif, ce qui a pour conséquence de maintenir les rendements des actifs libellés en euro. Autre facteur favorable à l'Europe , l'Allemagne a levé mercredi son avertissement de voyage pour la Suède et la Norvège.

Dans son discours, La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a mis en garde contre l'"incertitude élevée" et le ralentissement économique dû au coronavirus et s'est engagée à continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la croissance et l'inflation.

La directrice de la BCE s'est exprimée après que son conseil des gouverneurs ait décidé jeudi de maintenir inchangé son programme d'achat d'obligations de lutte contre la pandémie, à 1,35 trillion d'euros et le taux de dépôt à -0,5 %.

"Les pertes réelles et attendues d'emplois et de revenus et l'incertitude exceptionnellement élevée quant à l'évolution de la pandémie et aux perspectives économiques continuent de peser sur les dépenses de consommation et les investissements des entreprises", a-t-elle déclaré aux journalistes à Francfort. "Une stimulation monétaire importante reste nécessaire".

Lagarde a déclaré que la banque centrale prévoit actuellement de dépenser la totalité de son programme d'obligations, contrairement aux déclarations de sa collègue du conseil d'administration, Isabel Schnabel, qui a récemment déclaré que la totalité de ce montant pourrait ne pas être nécessaire.

Par ailleurs le franc suisse valeur refuge historique a été délaissé suite à l’optimisme né de la progression vers la découverte d’un vaccin.

L’euro contre franc suisse sort d’une figure en biseau

L’euro poursuit sa hausse et est sorti d’une figure de consolidation en forme de biseau. La figure en biseau est formée de deux lignes convergentes mais inclinée contre la tendance dominante. Un biseau tombant est habituellement haussier. La théorie s’applique ici puisque selon Bulkowski dans 92% des cas la sortie s’effectue par le haut.

Dans notre cas, l’euro a franchi le biseau nettement puis la moyenne mobile à 200 jours pour se diriger vers la résistance constituée par le plus haut du 5 juin à 1,0915. La moyenne mobile à 20 périodes se retourne à la hausse qui confirme ce retournement haussier.

Il n’est pas impossible de voir un pull back dans la reprise haussière qui constituerait un bon point d’entrée.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE