EUR/GBP : La livre sterling tente un rebond grâce à l’inflation

La livre sterling rebondit grâce à une hausse inattendue de l’inflation

L’ EUR/GBP pourrait se replier jusqu’à 0,90 à court terme

Les chiffres sur l’inflation britannique publiés ce matin rassurent les cambistes et permettent à la livre sterling de surperformer les autres devises majeures malgré des chiffres décevants publiés la veille.

L’indice des prix à la consommation (IPC) a rebondi en juin alors que le consensus tablait sur un nouveau ralentissement des prix. L’IPC est ressorti en hausse de 0,1% sur un mois et de 0,6% sur un an contre un plus bas de 4 ans à +0,5% en mai et des attentes à +0,4%.

Ces chiffres positifs sur l’inflation font suite à des chiffres décevants sur la croissance britannique publiés la veille. Le PIB est ressorti en hausse de seulement 1,8% sur un mois en mai après avoir chuté de 20,8% en avril. Outre-Manche, la reprise est en retard par rapport au continent alors que le pays vient de sortir de son confinement et commence tout juste à rouvrir son économie.

Concernant le Brexit, les incertitudes autour des négociations commerciales continuent de limiter les potentiels gains de la livre sterling qui évolue proche de ses plus bas de l’année face à l’euro. Les perspectives de hausse de la livre sterling sont importantes, mais un accord commercial sera nécessaire pour espérer voir la livre sterling rebondir. Une sortie du marché unique (en fin d’année) sans accord commercial pourrait faire chuter la livre sterling sous la parité face à l’euro.

L’EUR/GBP pourrait se replier jusqu’à 0,90 à court terme

Graphique 4 heures de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/GBP présente des perspectives haussières depuis qu’il est sorti par le haut d’un biseau descendant et de ses bandes de Bollinger sur l’unité de temps 4 heures (lundi). Ce signal haussier est en faveur d’une reprise de la tendance haussière de fond initiée en avril depuis 0,87.

Toutefois, il sera sans doute préférable de profiter du repli en cours de l’EUR/GBP suite aux bons chiffres sur l’inflation britannique pour se positionner dans la tendance à un meilleur niveau de prix. Le seuil psychologique à 0,90 sera un premier support intéressant pour éventuellement se positionner à la hausse. Les perspectives haussières seraient avortées en cas de repli sous le plus bas du mois à 0,8936.

