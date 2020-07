Indice USD : Le billet se situe sur une pente descendante

Points clés de l’article :

Le dollar se trouve dans une tendance baissière

L’indice pourrait valider une figure en double sommet

L’indice dollar a chuté à un plus bas de 2 semaines sur des commentaires accommodants de la Fed et suite à la hausse modérée des marchés boursiers. La hausse de l’or et de l’argent accapare des flux au détriment du billet vert. Le vice-président Guindos de la banque centrale européenne a aussi ajouté que les perspectives économiques étaient un peu plus positives qu’il y a deux mois. La présidente Lagarde a précisé que la banque ne procèderait pas dans l’immédiat à une extension du programme d’expansion monétaire, ce qui renforce l’attrait de l’euro.

Aujourd’hui le billet vert reste sous pression après la publication des nouvelles inscriptions au chômage aux Etats Unis. Le chiffre ressort à 1,310 million au lieu des 1,375 attendu et sur 4 semaines 18,1 millions au lieu 18,950 millions attendu. Des chiffres qui confirment les chiffres mensuels la semaine dernière d’une dégradation moins forte que redouté.

Evolution hebdomadaire des nouvelles inscriptions au chômage :

Le nombre de cas de coronavirus a augmenté hier à un nouveau record et on observe aussi une augmentation maintenant du nombre de décès. La reprise et les flux financiers vers le dollar dépendront donc de l’ampleur de la résurgence de la pandémie. Le billet vert retrouvera les faveurs des investisseurs si jamais l’économie mondiale était à nouveau perturbé par le Covid-19.

L’indice dollar pourrait déclencher un double sommet intermédiaire si les prix venaient à casser le niveau de 96,40 USD. L’objectif serait alors le report de la hauteur de la consolidation soit 95 USD. Avant cet objectif se situe le support à 95,65 USD.

Pour invalider ce scénario baissier l’indice devra franchir une oblique baissière et afin de valider une reprise haussière la résistance horizontale à 97,70 USD.

Evolution de l’indice USD en données 4 heures :

