GBP/JPY : Un vent frais venu d’Asie porte les actifs à risque

Les actifs dit à risque ont le vent en poupe. Les actions dans le monde sont tirées par les marchés boursiers chinois et les anticipations de la poursuite de politique ultra accommodante. La bourse de Shanghai a affiché le huitième jour de gains. Tant que les banques centrales ont l’intention de poursuivre leur politique monétaire, les marchés et les actifs risqués continueront à monter même s’ils se déconnectent des fondamentaux. Les opérateurs de marché pensent que la résurgence du coronavirus ne laisse pas d’autre choix aux banques centrales malgré des déclarations contraires de la BCE et de la Banque d’Angleterre.

Le chancelier de l’échiquier Rishi Sunak a présenté son programme de relance de l’économie avec des baisses de taxes pour les achats de résidence principale, des aides pour la création d’emploi, des aides pour les gens qui partent en vacances et la prise en charge de la moitié d’un repas dans les restaurants dans une limite de 10 livres. Ces mesures ont pour but de faire remonter la confiance des consommateurs. Le plan d’un montant de 30 billions de livre devra revigorer une économie qui s’est contracté de 25% en deux mois.

La livre profite donc de ces annonces et de l’appétit retrouvé pour les actifs risqués même si plusieurs menaces sont latentes et pour l’instant ignorées par les investisseurs. Bien sûr le nombre de cas en augmentation aux Etats Unis ou d’autres pays inquiète et pourrait mener à des nouveaux confinements qui ralentiraient la reprise de la demande. Mais il y a aussi une résurgence des tensions sino-américaines avec l’annonce de restrictions d’obtention de visas pour certains officiels américains et inversement.

La livre s’est stabilisé fin juin après la baisse du début du mois. Depuis début juillet, Le GBP/JPY s’est bien repris après avoir touché un point bas court terme à 131,80. Le franchissement de la résistance à 133,80 permet de rejoindre l’objectif donné par le report de la hauteur du rectangle de consolidation qui correspond au ratio Fibonacci de 50% qui donne un niveau de 135,72.

La tendance reste haussière à court terme avec une moyenne mobile à 20 périodes ascendante. La prochaine zone de résistance au-delà des 50% se situe sur la droite horizontale à 136,35 et le ratio Fibonacci de 61,8%. Un support intermédiaire qui correspond au dernier creux se trouve sur 134,40.

Ce scénario haussier serait invalidé en cas de retour sous 133,80.

