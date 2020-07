Le cours de l’euro dollar semble préparer une impulsion vers 1.14$

Points-clés de l’article :

La reprise du cours de l’ euro dollar depuis 2 mois est un signal de confiance dans la recovery zone-européenne et plus globalement, d’attrait pour le risque.

L’analyse technique du cours de l’ euro dollar suggère la préparation d’une cinquième vague de hausse vers les 1.14$.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – source TradingView

La reprise du cours de l’euro dollar depuis 2 mois est un signal de confiance dans la recovery zone-européenne et plus globalement, d’attrait pour le risque

Les anticipations macro-économiques pour la France et la Zone Euro sont historiquement négatives pour cette année 2020, avec un repli attendu de plus de 10% pour le PIB de la France cette année. La pandémie de Coronavirus Covid-19 est à son plus haut niveau d’extension à travers le monde, avec par exemple un nombre record de nouveaux cas aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil.

Mais plus aucun pays ne souhaite reconfiner à 100% et les marchés financiers restent branchés aux facteurs les plus positifs et optimistes. Il n’y a pas que le marché actions qui soit en avance sur la reprise économique, le marché des changes semble aussi croire à la reprise avec une reprise haussière du cours de l’euro dollar depuis la fin du mois de mai. Dans tous les cas, la FED fait son possible pour maintenir le dollar US à un niveau bas face à un panier de devises majeures, c’est un facteur fondamental de hausse pour le taux EUR/USD.

La remontée du cours de l’euro dollar sanctionne aussi la conjonction des soutiens monétaire, budgétaire et fiscal au sein de la Zone Euro, le tout coordonné par l’Allemagne et la France.

Il faut cependant savoir raison garder, l’Euro n’est pas en capacité fondamentale de s’envoler vers 1.20$, mais les 1.14$/1.15$ sont techniquement jouables cet été.

Cours de l’euro dollar avec le MTF Ichimoku – source TradingView

L’analyse technique du cours de l’euro dollar suggère la préparation d’une cinquième vague de hausse vers les 1.14$

L’’analyse technique du cours de l’euro dollar met en évidence une période de transition latérale au-dessus du support à 1.1240$ et sous une oblique chartiste de résistance. J’estime que le marché est en train de préparer une cinquième vague de hausse vers les 1.14$, ultime jambe d’une progression qui a pris sa source à 1.08$, soit l’ancien gap haussier du printemps 2017.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube