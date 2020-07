EUR/JPY : L’euro avance à pas de tortue

Points clés de l’article :

Les prévisions de croissance de la commission refroidissent les opérateurs

La reprise haussière de l’ euro reste mesurée

Hier, le contexte était très favorable à un retour vers les actifs et les devises risqués. La journée a été menée par la forte hausse des bourses chinoises avec des gains de plus de 5% qui ont entrainé les autres marchés boursiers sur des espoirs de reprise économique. Le gouvernement chinois va mettre en place des mesures supplémentaires pour stimuler l’économie selon un éditorial d’un journal chinois. Ce mouvement a été appuyé par la publication de l’indice ISM aux Etats Unis qui est ressorti à 57,1 en juin contre 45,4 le mois précèdent et un consensus à 50,1.

L’euro a été soutenu par des ventes au détail dans la zone euro plus fortes que prévu. Le chiffre montre une progression de 17,8% en mensuel contre 15% attendu, la plus large hausse depuis 1999.

Toutefois ce matin les perspectives de la commission européenne sur la croissance ont refroidi l’enthousiasme né hier sur les marchés. Elle attend une plus forte récession cette année et une reprise moins prononcée l’année prochaine que précédemment. Les prévisions sont maintenant d’une contraction de 8,7% cette année et d’une croissance de 6,1% l’année prochaine.

Le Yen a été soutenu par un article de Reuters qui dit que la banque du Japon va maintenir son scénario de base d’une reprise économique intérieure à la fin de l’année.

Dans ce contexte l’euro est freiné dans sa tendance haussière qui avait reprise hier.

La reprise de la devise européenne depuis début Mai est soutenue par une oblique ascendante. Le retracement de Juin s’est arrêté sur le niveau de 50% qui correspond aussi à la moyenne mobile de 200 jours. Ce double support représente désormais la frontière entre la tendance haussière et baissière.

L’euro contre yen est confronté à une résistance à 112,10 qui si elle était franchie l’amènerait vers le plus haut de Juin à 124,40. En cas de cassure de l’oblique ascendante, la devise européenne pourrait revenir sur le support à 119,30 (Retracement 50% + MM200+ plus bas de juin).

Evolution des cours de l’euro contre yen en données quotidiennes :

