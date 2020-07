AUD/USD : La chine entraîne l’Australie dans sa hausse

Points clés de l’article :

La chine permet à l’Australie d’ignorer le coronavirus

Sortie de triangle et fin d’une période de consolidation

Les actifs risqués comme la devise Australienne semblent immunisé contre le coronavirus. L’AUD/USD a ignoré la fermeture des frontières de l’état de Victoria avec son voisin de New South Wales après le rapport d’une augmentation de cas de coronavirus dans ce dernier état. Les hausses de cas et les différentes remises en confinement partielles aux Etats Unis , en Espagne , Inde, Amérique du Sud remettent en cause le scénario d’une reprise en V retenue par les marchés. Les économistes de Goldman Sachs ont revu à la baisse les estimations de croissance du PIB mondial. Mais c’est aussi l’assurance de la persévérance d’une politique monétaire ultra accommodante et de liquidités qui viennent alimenter les flux sur les marchés.

Le monde et l’Australie en particulier sont tirés par la reprise chinoise où le nombre de cas de Covid-19 semble sous contrôle et où les indicateurs économiques indiquent un retour rapide de l’activité économique. La bourse de Shanghai a fait un bond de 5% sur des volumes élevés pour ouvrir le semaine. Les marchés semblent aussi rester sur les bons chiffres de l’emploi américain de jeudi dernier avec de très fortes créations d’emploi de 4,8 millions au lieu des 3 millions attendu.

Le dollar Australien a complètement retracé la chute du début de l’année et a même touché le 9 et 10 juin son point haut du 1er janvier sans pouvoir le dépasser. La paire a franchi successivement la moyenne mobile à 200 jours puis la résistance horizontale à 0,6671 basculant dans une tendance haussière

Depuis l’AUD/USD est entré dans une configuration en forme de triangle. La paire est sortie de cette consolidation et l’objectif théorique est la hauteur de la figure reportée à la sortie qui donne un niveau de 0,7200 qui correspond à une droite de résistance horizontale de Février/Avril 2019. Toutefois avant cela, il faudra franchir le haut du triangle à 0,7035 qui correspond aussi à une résistance hebdomadaire. Seul une cassure du dernier creux à 0,6825 remettrait en cause cet élan positif.

Evolution du dollar Australien contre dollar Américain en données quotidiennes :

