EUR/USD, USD/JPY : Le dollar fait du surplace

Bon rapport sur l’emploi et augmentation du coronavirus

L’ euro consolide face au dollar

Le dollar contre yen est bloqué sous une résistance

Le dollar a progressé légèrement jeudi depuis un point bas d’une semaine après les chiffres du chômage américain. Le dollar a été soutenu par la progression du coronavirus qui attire les flux vers les actifs refuges comme les bons du trésor américain.

La création d’emploi non agricole aux Etats Unis a augmenté de 4,8 millions bien au-dessus des anticipations à 3,23 millions, la plus forte hausse depuis 1939. Le taux de chômage a baissé de 2,2 points à 11,1% sous les attentes à 12,5%. Le marché de l’emploi semble plus fort et repartir plus vite mais les chiffres publiés hier ne tiennent pas compte des re-fermetures dans certains états américains. Les flux se sont dirigés vers les marchés boursiers et les actifs risqués mais la progression du virus à un rythme le plus élevé depuis le début de la pandémie dans certains Etats américains en Floride notamment est venu contrebalancé ces flux. Le nombre de nouveaux cas dans le pays a atteint un record de 51 374 en hausse de 1,95% par rapport à Mardi.

L’euro dollar jeudi a aussi subi la baisse de l’inflation en Europe. Les prix à la production en Europe ont baissé de 5% plus bas que les anticipations à 4,5% la plus forte baisse depuis 10 ans et demi.

L’euro se trouve dans une zone de consolidation après la hausse de Mai bloquée par une oblique baissière et supportée par une droite de tendance horizontale à 1,1168. Le franchissement de cette oblique permettrait de rejoindre et de tester la résistance horizontale à 1,1425 et valider une figure en forme de drapeau. Une cassure du support donnerait un objectif sur la moyenne mobile à 200 jours et l’ancienne résistance à 1,1018.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Contre Yen le dollar a très peu varié hier. Les taux sur les obligations d’état japonais ont baissé et réduit l’attrait du Yen. Le dollar Yen est bloqué par une résistance à 108 et sous la moyenne mobile à 200 jours. La probabilité d’une poursuite de la consolidation entre 106 et 108 est probable.

Evolution des cours du dollar contre yen en données quotidiennes :

