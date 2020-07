EUR/CHF : l’euro en danger face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

L’indicateur économique KOF en berne

EUR/CHF : l’ euro se trouve sur le fil du rasoir

L’indicateur économique KOF en berne

Les perspectives économiques des institutions économiques (FMI, OCDE, OMS), la fragilité du marché du travail ainsi que la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis montrent que la vitesse de la reprise semble plus faible qu'espérée, ainsi le franc suisse continue de s’apprécier.

L'Indice KOF, un indicateur de premier plan pour la conjoncture suisse a été conçu pour prévoir la direction de l'économie sur les six prochains mois. L'indice consiste en un relevé composite de 12 indicateurs économiques liés à la confiance dans le secteur bancaire, la production, aux nouvelles commandes, à la confiance des consommateurs et au logement. Depuis sa création, le baromètre conjoncturel du KOF fournit des informations précoces et fiables sur le développement de l'économie suisse dans un avenir proche.

Indicateur économique KOF :

De ce fait, il est donc nécessaire de garder un œil sur cet indicateur économique avancé, la reprise a été bien moins importante que ce qui avait été estimé en juin. Le chiffre de 59,40 est nettement inférieur au consensus qui tablait sur un rebond à 77. Pour finir, force est de constater que le KOF reste sous le seuil des 60, soit le point bas lors de la crise financière de 2008 et qu’il reste un long chemin à parcourir afin de retrouver les niveaux d’avant-crise.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

EUR/CHF : l’euro se trouve sur le fil du rasoir

L’euro ne parvient pas toujours pas à reprendre des couleurs et flirte dangereusement avec un niveau de support hebdomadaire testé en 2016 et 2017. Le seuil des 1,0630 couplé à la moyenne mobile 50 périodes est le dernier rempart pour éviter une dégringolade en direction des plus bas annuels. Pour le moment, le marché évolue sous la moyenne mobile mais tente tant bien que mal de sauver son support.

En données 4 heures, les prix consolidaient à l’intérieur d’un range compris entre 1.0700 et 1.0630, ainsi la rupture par le bas ouvre la voie à une accélération vers 1,0560 puis 1,0500. Techniquement, la situation se dégrade sur l’EUR/CHF et le marché risque de retracer l’ensemble de son rallye haussier de mai. Par ailleurs, tant que la paire ne réussit pas à reconquérir la résistance des 1,0735, les vendeurs gardent la main en l’absence de catalyseurs.

Pour résumer, l’euro a du plomb dans l’aile malgré les annonces des dernières semaines pour soutenir le redémarrage de l’économie. Néanmoins, il reste encore des zones d’ombres sur les perspectives économiques, alors le franc suisse jouit de son statut de monnaie refuge.

Intéressés par l’Euro ? Voici nos prévisions et cibles pour les 2 prochains mois

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES journalières

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître