Cas possibles pour le cours de l’euro dollar suite au rapport NFP

Le marché attend ce jeudi à 14h30 le rapport NFP avec un consensus à 3 millions d’emplois créés aux Etats-Unis. Le chiffre sera instructif sur la forme de la recovery US.

La remontée du cours de l’ euro dollar se poursuit sur fond d’attrait pour le risque sur les marchés financiers. Quel est le message de l’analyse technique ?

Montant total des emplois aux Etats-Unis (NFP) – source TradingView

La reprise de l’économie américaine est plus rapide qu’anticipée si l’on en croit les indices PMI de l’ISM publiés hier. La composante des services et la composante manufacturière sont repassés au-dessus de 50, l’économie US n’est donc plus en contraction et il va falloir maintenant confirmer cette donnée positive dans la durée.

Les indices PMI sont basés sur un sondage auprès des directeurs d’achat dans les entreprises, passons donc maintenant à l’économie réelle concrète avec le rapport NFP du mois de juin aux Etats-Unis. Le graphique ci-dessus montre que le Covid a détruit plus de 20 millions d’emplois aux Etats-Unis. Mais ce cycle destructeur est révolu et depuis 1 mois, l’économie US crée à nouveau des emplois. Pour le mois de juin, le consensus est à un solde net de plus de 3 millions d’emplois. Si cela se confirme, alors il s’agira d’une nouvelle donnée fondamentale positive pour les Etats-Unis et l’attrait pour le risque sur les marchés financiers.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – source TradingView

Actuellement sur les marchés financiers, l’attrait pour le risque est au service d’une remontée du cours de l’euro dollar, du taux de change de l’euro. Sur le plan technique, la hausse de l’euro dollar a pris sa source sur le support technique de long terme à 1.08$ et depuis, le marché a construit un mouvement haussier en 4 temps. Il semble que le taux EUR/USD soit en train de débuter une vague 5 qui pourrait ramener le marché à 1.1350$, résistance hebdomadaire. Si cette dernière est débordée, la prochaine cible est à 1.1430$. L’invalidation de la hausse est sous le support à 1.12$ sur la base d’un cours de clôture journalier.

